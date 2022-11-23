"علَم" يحصد جائزة الهرم الذهبي في مهرجان القاهرة السينمائي

حصد فيلم "علَم" جائزة الهرم الذهبي لأحسن فيلم في المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم في دار الأوبرا في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن بالوطن العربي.

وانطلق، مساء الثلاثاء، حفل ختام الدورة الـ 44 من المهرجان وسط حضور نجوم من بينهم: جورج خباز، يسرا، لبلبة، ليلى علوي، نور اللبنانية، نيكول سابا، وغيرهم.



وفيلم "علَم"، يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكانت مدته 109 دقائق، وهو من إنتاج: فرنسا، تونس، فلسطين، السعودية.



والفيلم من إخراج فراس خوري، وتدور أحداثه حول 5 مراهقين فلسطينيين من عرب الداخل، يحاولون تقييم المخاطر التي سيواجهونها عند نضالهم ضد إجبارهم على نسيان التاريخ.



وفاز بجائزة الهرم الفضي فيلم "الحب بحسب دالفا" للمخرجة إيمانويل نيكو، الذي يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو إنتاج مشترك بين بلجيكا وفرنسا لعام 2022.



وفيلم "الحب بحسب دالفا" تدور أحداثه حول "دالفا" التي تعيش مع والدها بمفردها، وذات ليلة، تقتحم الشرطة منزلهما وتأخذها إلى دار رعاية، حيث تكتشف تدريجيًا أن الحب الذي تحمله لوالدها ليس كما ظنت.



كما فاز الفيلم البولندي "خبز وملح"، بجائزة الهرم البرونزي لأفضل عمل أول، والفيلم عرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن فعاليات الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو من إنتاج بولندا.



وحصد الكاتب كوسوكي موكاي جائزة نجيب محفوظ، لأفضل سيناريو عن فيلم "رجل ما"، والفيلم من إخراج كي إيشيكاوا، وعرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو من إنتاج اليابان.



وأعلنت لجنة التحكيم حصول مدير التصوير "مصطفى الكاشف" على جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني، وهو من إخراج أحمد عبد الله، وعرض لأول مرة عالميًا ضمن فعاليات الدورة الـ 44، وهو من إنتاج مصر.



كما أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فوز كارلوس شاهين مخرج فيلم "أرض الوهم" المشارك في مسابقة آفاق السينما العربية، بجائزة سعد الدين وهبه لأحسن فيلم عربي، وعرض الفيلم لأول مرة عالميًا ضمن فعاليات الدورة الـ44، وهو من إنتاج فرنسا ولبنان.



كما منحت لجنة التحكيم فيلم "بِركة العروس" جائزة صلاح أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة)، والفيلم من إخراج باسم بريش، وعرض لأول مرة عالميًا وهو من إنتاج لبنان وقطر.



وحصد فيلم "بعيدًا عن النيل" جائزة أحسن فيلم غير روائي، وهو من إخراج شريف القطشة، ويعرض لأول مرة عالميًا ، وهو من إنتاج مصر، والولايات المتحدة الأمريكية.



وفازت الممثلة اللبنانية "كارول عبود" بجائزة أحسن أداء تمثيلي، عن فيلم "بِركة العروس"، وهو من إخراج باسم بريش، ومن إنتاج لبنان وقطر.



وحصلت الممثلة الجزائرية "لينا خضري"، على تنويه خاص عن فيلم "حورية" وهو من إخراج مونيا ميدور، إنتاج فرنسا وبلجيكا، وعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن فعاليات الدورة الـ44.



وأعلنت لجنة التحكيم عن حصول فيلم "نرجعلك" المشارك في مسابقة آفاق السينما العربية، على تنويه خاص، وهو من إخراج ياسين الرديسي، وإنتاج تونس



وأعلنت لجنة تحكيم مسابقة جائزة أفضل فيلم عربي عن منح فيلم "19 ب"، وقيمتها 10 آلاف دولار، والفيلم عرض لأول مرة عالميًا وهو من إخراج أحمد عبد الله، إنتاج مصر.



كما حصل فيلم "بِركة العروس"، على تنويه خاص من لجنة التحكيم، وهو من إخراج باسم بريش، وعرض لأول مرة عالميًا ضمن فعاليات الدورة الـ44، والفيلم من إنتاج لبنان وقطر، ومدته 84 دقيقة.