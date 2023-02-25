الفيلم اليمني "المرهقون" يفوز بجائزة خاصة من مهرجان برلين

قال صناع الفيلم اليمني "المرهقون"، اليوم السبت، إن الفيلم حصل على جائزة منظمة العفو الدولية بمهرجان برلين السينمائي، والتي تقدم للفيلم الأكثر تأثيرًا في الجانب الإنساني من بين جميع أقسام المهرجان.

وكتب المنتج المشارك في الفيلم محسن الخليفي على صفحته بموقع فيسبوك: "حصل الفيلم أيضًا على ثاني أعلى نسبة تصويت في جائزة الجمهور".