فيلم Commitment To Life.. كيف تكافح لوس أنجلوس "الإيدز"؟

ويبدأ الفيلم في عرض التاريخ المبكر لتفشي هذا المرض في مدينة لوس أنجلوس، حيث يركز الجزء الأول منه على الطريقة المختلفة التي أثر بها الوباء على السكان من العرق الأسود والذين كان أغلبهم يسكنون في مساحات اجتماعية لم تصلها الحملات الإعلامية المبكرة للتوعية من هذا المرض، كما يعرض دور العوامل الاجتماعية للمجتمعات الملونة والتي تجعلهم معرضين لخطر الإصابة بالفيروس.

ووفق ما ذكرته الكاتبة البريطانية جيني كرمود والمختصة في الكتابة عن أفلام حقوق الإنسان، فإن هذا الفيلم يسلط الضوء كذلك على مشروع لوس أنجلوس للتوعية من الإيدز والذي ينظم حتى قبل أن يُعرف الكثير عن مخاطر الفيروس، وفي وقت كان من الصعب فيه قبول الأشخاص المصابين بهذا المرض في المستشفيات.

كما ويُلقي نظرة على حملة السياسي الأمريكي الراحل ليندون لاروش، لحجر مرضى الإيدز، والتي استغلت الجهل العام بهذا المرض لأغراض سياسية.