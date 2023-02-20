فيلم Commitment To Life.. كيف تكافح لوس أنجلوس "الإيدز"؟
يوثق الفيلم الوثائقي الأمريكي Commitment To Life، القصة الحقيقية لتعامل مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، مع مرض نقص المناعة البشرية "الإيدز"، وكيفية مكافحته.
وبحسب موقع "آي فور فيلم" لأخبار الأفلام السينمائية، عُرض الفيلم للمخرج جيفري شوارتز، الأسبوع الماضي، في مهرجان سانتا باربرا السينمائي الأمريكي.
ويهدف إلى تقديم حملة جديدة للتوعية من الإيدز، بعرض قصص واقعية لمجموعة من الأشخاص المصابين بهذا المرض وأقربائهم وأطباء ونشطاء حقوقيين، وكذلك من نجوم السينما وأبرزهم الممثل توم كروز.
ويبدأ الفيلم في عرض التاريخ المبكر لتفشي هذا المرض في مدينة لوس أنجلوس، حيث يركز الجزء الأول منه على الطريقة المختلفة التي أثر بها الوباء على السكان من العرق الأسود والذين كان أغلبهم يسكنون في مساحات اجتماعية لم تصلها الحملات الإعلامية المبكرة للتوعية من هذا المرض، كما يعرض دور العوامل الاجتماعية للمجتمعات الملونة والتي تجعلهم معرضين لخطر الإصابة بالفيروس.
ووفق ما ذكرته الكاتبة البريطانية جيني كرمود والمختصة في الكتابة عن أفلام حقوق الإنسان، فإن هذا الفيلم يسلط الضوء كذلك على مشروع لوس أنجلوس للتوعية من الإيدز والذي ينظم حتى قبل أن يُعرف الكثير عن مخاطر الفيروس، وفي وقت كان من الصعب فيه قبول الأشخاص المصابين بهذا المرض في المستشفيات.
كما ويُلقي نظرة على حملة السياسي الأمريكي الراحل ليندون لاروش، لحجر مرضى الإيدز، والتي استغلت الجهل العام بهذا المرض لأغراض سياسية.
أما الجزء الثاني من الفيلم فيتحدث عن مخاوف المشاهير ومن بينهم الممثل توم كروز، من مشاركتهم في حملات للتوعية من الإيدز، وذلك حتى لا تطالهم الشائعات والتي تصفهم بالشواذ.
وقالت الكاتبة كرمود: "في عصر يتم فيه الاستهزاء كثيرًا بمشاركة المشاهير في مثل هذه الحملات، يقوم المخرج شوارتز بعمل جيد في تصوير المخاطر التي يتعرضون لها".
وينتهي الفيلم بالتذكير بأن الصراع لم ينته، وأن ربع الأشخاص المتعايشين مع الإيدز اليوم لا يمكنهم الحصول على علاج لهذا المرض.
وأوضحت كرمود، أن هذا الفيلم ليس فقط للتذكير بمخاطر المرض، ولكن لعرض كيفية تهميش مرضى الإيدز في مجتمعاتهم ودور الفن والثقافة في مواجهة ذلك.