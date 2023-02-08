فيلم The Outwaters.. رحلة أصدقاء وعالم من الرعب لا يمكن تفسيره
عرضت الكاتبة الأمريكية كارينا ادلجارد، المختصة بالكتابة حول أفلام الخيال العلمي، ملخصًا عن فيلم الغموض الأمريكي The Outwaters "ذا آوت ووتر"، المقرر عرضه في دور السينما أمام الجمهور يوم غد الخميس.
ظواهر غامضة
ووفق ما ذكرته الكاتبة ادلجارد، التي شاهدت العرض الافتتاحي لفيلم "ذا آوت ووتر"، فإن أحداثه تدور حول أربعة أصدقاء ذهبوا إلى رحلة تخييم في منطقة نائية في صحراء "موهافي" القاحلة في الولايات المتحدة، لتصوير مقطع فيديو موسيقي، ويواجهون هناك ظواهر غامضة وخطيرة ويتغير كل شيء بسرعة، حيث يختفون فجأة وينتقلون إلى عالم من الرعب المتواصل ، الذي لم يكن من المفترض أن يراه أي إنسان.
ويتم اكتشاف بطاقات الذاكرة الخاصة بهواتفهم في صحراء موهافي، التي تعرض لقطات من قصة رحلتهم.
وحسب موقع "هيفين أوف هيرور" لأفلام الرعب والخيال العلمي، فإن فيلم "ذا آوت ووتر" يتم تقديمه في مجموعة من اللقطات التي تم العثور عليها من بطاقات الذاكرة الخاصة بهواتف الأصدقاء الأربعة الذين يغامرون بدخول منطقة نائية في صحراء موهافي.
وبالعودة إلى رعب قصة الفيلم، قالت الكاتبة ادلجارد: "إنها مليئة بالأحداث التي تتفاعل مع الشخصيات، وتأتي مع أصوات وأضواء غريبة في رحلة محيرة للعقل، وتتكون من ذعر متواصل ومن المستحيل تحديد أصله تمامًا".
وبينت الكاتبة أن نجاح هذه المشاهد يعود إلى البطل الرئيس في الفيلم، الممثل روبي بانفيتش، الذي هو أيضًا الكاتب والمخرج والمصور السينمائي للفيلم.
وتابعت: "بهذا فإن الممثل روبي بانفيتش يعمل بجد، ما يعني أنه من الواضح كان اختياره صحيحًا، وهو صانع أفلام، فيمكننا قبول أنه يمسك بالكاميرا بغض النظر عن مشاهد الأحداث".
وتحدثت الكاتبة عن مشاهد الظلام في الفيلم، والتي تعرض 5% من ضوء الشاشة، من خلال استخدام الأصدقاء لكشاف يدوي في رحلتهم، حيث قالت: "كان تأثير الرعب قويًا، وبدأ في التأثير على أعصابي".
يذكر أن نجوم هذا الفيلم بجانب الممثل روبي بانفيتش، هم الممثلة أنجيلا باسوليس والممثلة ميشيل ماي والممثل سكوت.
وبعد الانتهاء من عرضه في السينما، من المقرر بثه حصريًا على منصة "سكريم بوكس" الخاصة بعرض مجموعة مختارة من أفلام الرعب.