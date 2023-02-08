فيلم The Outwaters.. رحلة أصدقاء وعالم من الرعب لا يمكن تفسيره

عرضت الكاتبة الأمريكية كارينا ادلجارد، المختصة بالكتابة حول أفلام الخيال العلمي، ملخصًا عن فيلم الغموض الأمريكي The Outwaters "ذا آوت ووتر"، المقرر عرضه في دور السينما أمام الجمهور يوم غد الخميس.

ظواهر غامضة

ووفق ما ذكرته الكاتبة ادلجارد، التي شاهدت العرض الافتتاحي لفيلم "ذا آوت ووتر"، فإن أحداثه تدور حول أربعة أصدقاء ذهبوا إلى رحلة تخييم في منطقة نائية في صحراء "موهافي" القاحلة في الولايات المتحدة، لتصوير مقطع فيديو موسيقي، ويواجهون هناك ظواهر غامضة وخطيرة ويتغير كل شيء بسرعة، حيث يختفون فجأة وينتقلون إلى عالم من الرعب المتواصل ، الذي لم يكن من المفترض أن يراه أي إنسان.

ويتم اكتشاف بطاقات الذاكرة الخاصة بهواتفهم في صحراء موهافي، التي تعرض لقطات من قصة رحلتهم.