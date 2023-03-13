"غييرمو ديل توروز بينوكيو" يفوز بأوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة
فاز فيلم "غييرمو ديل توروز بينوكيو" ("Guillermo del Toro's Pinocchio")، وهو نسخة قاتمة عن قصة الأطفال الشهيرة "بينوكيو" حول الدمية الحية ووالده نحات الخشب المسن، بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة في حفلة توزيع جوائز الأوسكار الأحد.
وفي هذه الفئة التي عادة ما تهيمن عليها أعمال عائلية خفيفة، فاز المخرج المكسيكي ديل تورو بفضل نسخة أكثر سوداوية عن مغامرات بينوكيو تدور أحداثها في إيطاليا في ثلاثينيات القرن الماضي.
هذا الفيلم، الذي يتناول الفاشية والحرب والظلم، يختلف كثيراًَ عن الأسلوب الكلاسيكي في نسخة "ديزني" الأصلية من "بينوكيو"، لكن مواضيعه الطموحة وتقنيات التحريك اللافتة في العمل نجحت في إقناع المصوّتين في أكاديمية الأوسكار.
وقال ديل تورو لجمهور الأوسكار "الرسوم المتحركة باتت جاهزة للانتقال إلى المرحلة التالية. نحن جميعاً على استعداد لذلك. نرجو منكم مساعدتنا. حافظوا على موقع الرسوم المتحركة في صدارة الاهتمامات".