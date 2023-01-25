"سبّق الخير".. فيلم كوميدي تونسي يغوص في قضايا المجتمع والسياسة
انطلقت في تونس أولى عروض الفيلم الجديد "سبّق الخير" لمخرجه قيس شقير، والفيلم من النوع الكوميدي ويسلط الضوء على الوضع الاجتماعي في تونس وكيفية التعاطي معه سياسيا، في قالب كوميدي.
والفيلم الذي كتب نصه زين العابدين المستوري وقيس شقير وباديس السافي، هو من بطولة كمال التواتي وكريم الغربي ولطفي العبدلي وكوثر بلحاج ورشا معاوية ورياض النهدي وفاطمة بن سعيدان، وقد بدأ عرضه اليوم في العاصمة على أن تتواصل العروض في الأيام القادمة في مختلف جهات البلاد.
ويتولى الممثل كمال التواتي تقمّص دور رئيس الحكومة ويجد نفسه أمام كمّ من القضايا والمشاكل والمطالب التي لا تنتهي، ويواجه مطالب الشباب، التي يطرحها في الفيلم الممثلان الكوميديان كريم الغربي ولطفي العبدلي، ويعرّج الفيلم من ثمة على السياسات التي تتبعها الحكومات التونسية المتعاقبة في التعاطي مع الملفات الاجتماعية، لا سيما ما يمسّ الشباب من قضايا التشغيل والتنمية ودعم المشاريع وغيرها.
وانتهى المخرج قيس شقير من تصوير الفيلم منذ الصيف الماضي، لكن الشركة المنتجة رأت أن تبدا تسويقه خلال موسم الشتاء، بالنظر إلى وفرة العروض الموسيقية والمسرحية والسينمائية صيفا، بينما يحتاج الموسم الثقافي الجديد أعمالا تختلف عن تلك التي عُرضت صيفا، لا سيما من الصنف الكوميدي.
ويشهد إنتاج الأفلام الكوميدية في تونس تراجعا كبيرا، وفق النقاد الذين اعتبروا أنّ السياق الاجتماعي والسياسي الحالي يتطلّب إخراج المتقبّل من حالة الإحباط التي يعانيها وتنويع الإنتاجات السينمائية والمسرحية ذات النهج الكوميدي، الذي ينقد ويرفّه في آن.
وكتبت الإعلامية والناقدة التونسية إسمهان العبيدي معلّقة على الفيلم، في جريدة "الصباح" التونسية إنّ هذا العمل السينمائي الجديد "يبدو جيّدا وفكرته متفردة ويمكنه أن يحصد نجاحا كبيرا، وهو يمثّل عودة إلى الأعمال الكوميدية التي يحتاجها التونسي هذه الأيام، والتي غابت عن قاعات السينما".
وأشارت العبيدي إلى أنّ "الذاكرة السينمائية التونسية تحتفظ بعدد قليل من الأعمال الكوميدية الناجحة على غرار "فردة ولقات أختها" و"التلفزة جاية" و"مشكي وعاود" وقد يحجز هذا العمل لنفسه مكانا ضمن هذه القائمة المقتضبة".
ويجمع الفيلم للمرة الأولى نجوما من الدراما التلفزيونية في تونس من بينهم الممثل كمال التواتي بنجوم الكوميديا المسرحية مثل كريم الغربي ولطفي العبدلي.