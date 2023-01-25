"سبّق الخير".. فيلم كوميدي تونسي يغوص في قضايا المجتمع والسياسة

والفيلم الذي كتب نصه زين العابدين المستوري وقيس شقير وباديس السافي، هو من بطولة كمال التواتي وكريم الغربي ولطفي العبدلي وكوثر بلحاج ورشا معاوية ورياض النهدي وفاطمة بن سعيدان، وقد بدأ عرضه اليوم في العاصمة على أن تتواصل العروض في الأيام القادمة في مختلف جهات البلاد.

ويتولى الممثل كمال التواتي تقمّص دور رئيس الحكومة ويجد نفسه أمام كمّ من القضايا والمشاكل والمطالب التي لا تنتهي، ويواجه مطالب الشباب، التي يطرحها في الفيلم الممثلان الكوميديان كريم الغربي ولطفي العبدلي، ويعرّج الفيلم من ثمة على السياسات التي تتبعها الحكومات التونسية المتعاقبة في التعاطي مع الملفات الاجتماعية، لا سيما ما يمسّ الشباب من قضايا التشغيل والتنمية ودعم المشاريع وغيرها.

وانتهى المخرج قيس شقير من تصوير الفيلم منذ الصيف الماضي، لكن الشركة المنتجة رأت أن تبدا تسويقه خلال موسم الشتاء، بالنظر إلى وفرة العروض الموسيقية والمسرحية والسينمائية صيفا، بينما يحتاج الموسم الثقافي الجديد أعمالا تختلف عن تلك التي عُرضت صيفا، لا سيما من الصنف الكوميدي.