الدب "ويني ذا بوه" يتحول إلى سفاح في فيلم جديد

فكرة الفيلم

وشرح المخرج ووترفيلد لموقع "بي بي سي"، أنه أراد الابتكار في صنع فيلمه، من خلال البحث عن شخصية لطالما كانت ممتعة وتحويلها إلى مخلوق شرير.

ويبدأ الفيلم مع الشخصية الخيالية الشهيرة كريستوفر روبن، والذي يعود إلى الأرض الخيالية التي يسكنها الدب "ويني ذا بوه" وأصدقاؤه، بعد سنوات عديدة من مغادرتها للدراسة.

ويجد روبن أصدقاءه الدب "ويني ذا بوه" والخنزير "بيغليت"، تحولا إلى وحشين، ويسيل اللعاب منهما ويبحثان باستمرار عن اللحم والدم، وهما على استعداد للذبح. وفي النهاية ينتقمان من روبن لتخليه عنهما لسنوات طويلة.

ويظهر "ويني ذا بوه" في الفيلم يرتدي قميص عمال قطع الأشجار، بدلاً من القميص الأحمر الصغير، ويضع قناعًا، كما ويلبس قفازات، ونادرا ما يسمع صوته، حيث قال المخرج عن ذلك: "أردنا إبقاء بو صامتًا في الغالب حتى يبدو أكثر شراً".