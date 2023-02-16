فيلم "Knock at the Cabin".. هل تعود الميتافيزيقا للسيطرة على السينما؟
يطرح المخرج الأمريكي "مانوجنايت شيامالان" فكرة الصراع ما بين العقل الإنساني والوهم، عبر أدوات درامية قائمة على التوتر والأفكار الخيالية والابتزاز العاطفي، في فيلمه "Knock at the Cabin" الصادر مؤخرًا.
هذا الفيلم الذي هيمن على شباك التذاكر في الولايات المتحدة، متفوقًا على "آفاتار 2"، يقدم تجربة قاسية حول تحمل الألم، والدفاع عن العائلة وقت الخطر، في وقت يكون على رب العائلة اتخاذ قرار مؤلم، بحق أحد أفراد العائلة لضمان نجاة الباقين.
وتتمركز أحداث الفيلم حول مداهمة مجموعة من أربعة أشخاص لكوخ تستأجره عائلة في منطقة ريفية، هذه المجموعة تلعب لعبة مصيرية، وتنفذها على عائلة صغيرة، بأن على أفراد هذه العائلة اتخاذ القرار بالتضحية بفرد من أفرادها، وإلا سيكون مصير العالم النهاية والاحتراق، فماذا على العائلة أن تفعل في هذا الإطار؟
أفكار متأرجحة
هذا النوع من أفلام الرعب الكلاسيكية، يحمل معه دومًا عوامل التشويق والقلق بمجرد إقلاع أجزاء الحبكة، وبدء الحدث الفارق في التسلسل الدرامي، لكن هنا، بدت الأفكار متأرجحة، ما بين التصاعد والهدوء، وكأنما هنالك فقدان للسيطرة على نمو الحيلة الدرامية من قبل المخرج.
وانقسمت المشاعر ما بين قدرة المخرج على الإقناع العقلي بدلالات نهاية العالم الموشكة، وما بين الأثر النفسي الذي يعود على عائلة وضعت في قعر بئر، وحُكم عليها بالاختيار الصعب.
ولا شك في أن هنالك لحظات من الإثارة تمكن المخرج من صنعها، ويعود ذلك لطبيعة المكان الريفي الفارغ من البنيان، سوى الكوخ والألوان الداكنة والمائلة للخضرة المعتمة التي اعتمدت في المونتاج، بالإضافة إلى المؤثرات التصويرية والصوتية، كل هذا أسهم في تحميل بعض المشاهد بتسارع النبض والقلق.
غياب الجوهر المؤثر
المعلم ليونارد "ديف باوتيستا" يقوم باتخاذ خطوة انقلابية على رتابة حياته في المجال التعليمي، مخاطرًا بكافة الأفكار، ومعه ثلاثة أشخاص يلعب أدوارهم: "روبرت جرينت، وآبي كوين، ونيكي أموكا بيرد".
ويحمل الجميع الآلات الحادة من أجل إرهاب أفراد العائلة، وهو ما يفسد حيلة الفيلم منذ البداية، إذ يتحول الأمر إلى طريقة أفلام الجريمة، وليس أفلام المصير والنهايات، كما يراد للقصة أن تكون.
ويكون على عائلة الصغيرة وين "كريستين" ووالديها إريك (جوناثان جروف) وأندرو (بن الدريدج)، خوض التحدي العاطفي من أجل الحفاظ على قيمة الحياة الإنسانية، وكذلك البقاء على فكرة العقل، وعدم قبول الضغوط السخيفة من قبل مجموعة من المجرمين.
خاصة وأن العائلة خضعت للتعذيب والابتزاز من خلال ربط الأيدي بالمقاعد داخل الكوخ، ففي لحظة واحدة، تحول الأمر إلى جريمة وعنف، لا صراعا فكريا حول أهمية الحفاظ على العائلة أو الحفاظ على العالم بأكمله، وهذا ما يجعل قصة الفيلم فاقدة لجوهرها.
افتقار للترابط
ويرجع الفيلم على طريقة "الفلاش باك" للذكريات القديمة ما بين إريك وأندرو، ليبين عمق الحب بينهما، وسعيهما لبناء عائلة من نفس الجنس، وفي ذلك تمرير لظاهرة محددة داخل السياق، ويحاول السيناريو زج المزيد من التلقائية على قيمة العائلة في هذا الإطار، بإضافة الابنة بالتبني "وين".
السيناريو المفتقر للترابط شارك في كتابته شيامالان الذي يميل لقصص نهاية العالم في منتجاته السابقة، وشاركه كل من ستيف ديزموند ومايكل شيرمان، وتم اقتباسه من رواية "كوخ نهاية العالم" لبول تريمبلاي.
وحمل السيناريو العديد من المشاعر المؤلمة حول الترابط الأسري، مستفيدًا من المأزق الحقيقي الذي يشعر به الإنسان تجاه أحبابه وقت الخطر.
قربان النهر
الرؤى التي يتبعها الأشخاص الأربعة الذين يرتكبون الجرم بحق العائلة، مبنية على قيم متناقضة، وآراء ميتافيزيقية، تسعى لفرض قناعاتهم على الغير عبر استعادة فكرة القربان للنهر الذي كان الفراعنة يؤمنون به، لخلق سبل نجاة للآخرين.
لكن السيناريو عجز عن تقديم أفكار هذه المجموعة بشكل مقنع يدخل المشاعر في حيز الصراع التلقائي.
ولا شك في أن الحيلة التي حملها الفيلم ترتكز على سؤال ذاتي، يؤجج المشاعر لكل فرد يشاهد الفيلم، فالتلقائي أن يتبادر للذهن: ماذا علي أن أفعل في مثل هذه الحالة؟ ولربما هو الخيط الذي اتخذه المخرج لجذب الجمهور حتى النهاية، مع أن طريقة التنفيذ كان من الممكن أن تكون أكثر إثارة.
لكن السؤال الأكثر جدية هو: لماذا على العائلة أن تصدق أربعة من البشر الغرباء، ينذرون بنهاية العالم، ولا يكتفون بذلك، بل يطالبون بفدية من أفرادها، ليستمر هذا العالم!
عودة الماورائيات
إن مثل هذه الأفلام، التي تقدم صراع العقل مع الإيمان، وصوت العنف مع صوت العاطفة، هي بمثابة طرح كلاسيكي يقوم على ذر التوتر والتفاوض ما بين الشخصيات، لكن في النهاية لا تصل إلى فكرة واحدة، يمكن للمشاهد أن ينجو بها.
لكن هذا الطرح، هل بقي صالحًا في عصر ما بعد الحداثة في الفكر والأدب والفنون؟ هل من الممكن أن تظهر الماورائيات على السطح من جديد، في ظل تزايد الأوبئة والزلازل، وشعور الإنسان بالخوف من الأفعال التلقائية للطبيعة من حوله؟.