فيلم "Knock at the Cabin".. هل تعود الميتافيزيقا للسيطرة على السينما؟

يطرح المخرج الأمريكي "مانوجنايت شيامالان" فكرة الصراع ما بين العقل الإنساني والوهم، عبر أدوات درامية قائمة على التوتر والأفكار الخيالية والابتزاز العاطفي، في فيلمه "Knock at the Cabin" الصادر مؤخرًا.

هذا الفيلم الذي هيمن على شباك التذاكر في الولايات المتحدة، متفوقًا على "آفاتار 2"، يقدم تجربة قاسية حول تحمل الألم، والدفاع عن العائلة وقت الخطر، في وقت يكون على رب العائلة اتخاذ قرار مؤلم، بحق أحد أفراد العائلة لضمان نجاة الباقين.

وتتمركز أحداث الفيلم حول مداهمة مجموعة من أربعة أشخاص لكوخ تستأجره عائلة في منطقة ريفية، هذه المجموعة تلعب لعبة مصيرية، وتنفذها على عائلة صغيرة، بأن على أفراد هذه العائلة اتخاذ القرار بالتضحية بفرد من أفرادها، وإلا سيكون مصير العالم النهاية والاحتراق، فماذا على العائلة أن تفعل في هذا الإطار؟

أفكار متأرجحة

هذا النوع من أفلام الرعب الكلاسيكية، يحمل معه دومًا عوامل التشويق والقلق بمجرد إقلاع أجزاء الحبكة، وبدء الحدث الفارق في التسلسل الدرامي، لكن هنا، بدت الأفكار متأرجحة، ما بين التصاعد والهدوء، وكأنما هنالك فقدان للسيطرة على نمو الحيلة الدرامية من قبل المخرج.

وانقسمت المشاعر ما بين قدرة المخرج على الإقناع العقلي بدلالات نهاية العالم الموشكة، وما بين الأثر النفسي الذي يعود على عائلة وضعت في قعر بئر، وحُكم عليها بالاختيار الصعب.

ولا شك في أن هنالك لحظات من الإثارة تمكن المخرج من صنعها، ويعود ذلك لطبيعة المكان الريفي الفارغ من البنيان، سوى الكوخ والألوان الداكنة والمائلة للخضرة المعتمة التي اعتمدت في المونتاج، بالإضافة إلى المؤثرات التصويرية والصوتية، كل هذا أسهم في تحميل بعض المشاهد بتسارع النبض والقلق.