"بنات ألفة" في كان السينمائي يتناول جذور التطرف
تروي المخرجة كوثر بن هنية في فيلمها "بنات ألفة" الذي عُرض، مساء الجمعة، ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي، "اللعنة" التي حلّت على عائلة ألفة، وهي امرأة تونسية تواجه انزلاق اثنتين من بناتها نحو التطرف والإرهاب.
وشاءت مخرجة "على كف عفريت" (2017)، و"الرجل الذي باع ظهره" (2020)، أن يكون فيلمها الذي ينافس على "السعفة الذهبية" للدورة السادسة والسبعين لمهرجان كان، مزيجًا هجينًا بين الوثائقي والروائي.
ويخيّل إلى المشاهد أنه أمام شريط وثائقي عن كواليس تصوير فيلم آخر هو ذلك الذي يتناول قصة التونسية "ألفة الحمروني" التي ذاع صيتها، العام 2016، بعد إثارتها علنًا مسألة تطرف ابنتيها المراهقتين رحمة وغفران، اللتين تركتا تونس للقتال في صفوف "داعش" في ليبيا، حيث اعتُقلتا وأودعتا السجن.
ويمتزج الوثائقي بالروائي بطريقة مميزة في الفيلم، فتتولَّى "ألفة" الحقيقية توجيه الممثلة التي تؤدي دورها، فيما تشرف ابنتها آية الشيخاوي على الممثلتين اللتين تجسّدان شخصيتَي شقيقتيها رحمة وغفران.
ويعيد الفيلم تكوين مشاهد من الحياة اليومية للبنات، من الطفولة إلى المراهقة، وتستخدم " كوثر بن هنية" في الفيلم مقتطفات من نشرات الأخبار التلفزيونية التي تتناول القضية.
ولا يقتصر تميُّز هذا العمل، وهو الفيلم الروائي الخامس لـ"كوثر بن هنية"، على الشكل، بل يكمن كذلك في المضمون، إذ إن المخرجة التونسية التي تُنافس مع 6 نساء أخريات على "السعفة الذهبية"، تسعى من خلال "بنات ألفة" إلى البحث عن جذور المشكلة.
و "كوثر بن هنية" لا تركّز على الخلفيات الخاصة وحدها، بل تتناول الجانب السياسي أيضًا، من خلال تطرقها إلى الطابع الذكوري للمجتمع الذي يسحق النساء.
وتستعيد "كوثر بن هنية" الفترة التي تمت فيها المناداة بفرض الحجاب الكامل، والتي رأت فيها "ألفة" الحقيقية في بادئ الأمر طريقة "لحماية" شرف بناتها.
لكنّ نظرتها تغيرت عندما أصبحت اثنتان منهنّ متطرفتين، ومنعتاها من الخروج دون حجاب كامل.