"بنات ألفة" في كان السينمائي يتناول جذور التطرف

تروي المخرجة كوثر بن هنية في فيلمها "بنات ألفة" الذي عُرض، مساء الجمعة، ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي، "اللعنة" التي حلّت على عائلة ألفة، وهي امرأة تونسية تواجه انزلاق اثنتين من بناتها نحو التطرف والإرهاب.

وشاءت مخرجة "على كف عفريت" (2017)، و"الرجل الذي باع ظهره" (2020)، أن يكون فيلمها الذي ينافس على "السعفة الذهبية" للدورة السادسة والسبعين لمهرجان كان، مزيجًا هجينًا بين الوثائقي والروائي.