انطلاق الدورة 11 للمهرجان الدولي للسينما بالجزائر

وكان من المقرر في الافتتاح عرض فيلم (الغريب) من تأليف وإخراج أمير فخر الدين الذي يدور في إحدى قرى هضبة الجولان لكن بسبب مشكلة تقنية تأجل عرضه إلى السابع من ديسمبر كانون الأول.

وقالت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي في الافتتاح إن المهرجان في هذه الدورة "سيُمكن أهل الفن السابع والجمهور الجزائري من الاطلاع على تجارب إبداعية من مختلف المدارس والمشارب الفنية، لا سيما تلك الأعمال التي تلتزم بالقضايا الإنسانية العادلة والمناصرة للشعوب ضد كل أشكال التعسف والظلم".