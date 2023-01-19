الجزء الثالث من "Ant-Man".. الأبطال يتحدون لمواجهة عدو مشترك
أيام وتبدأ دور السينما في عرض الجزء الثالث من فيلم الخيال العلمي الأمريكي "Ant-Man - آنت مان"، المقرر عرضه في 17 شباط/فبراير المقبل.
وذكر الكاتب الأمريكي بن سيلفيريو، المختص بكتابة الأفلام السينمائية، أن "الجزء الثالث من هذا الفيلم بعنوان Ant-Man and the Wasp:Quantumania، سيشهد اتحاد الأبطال الخارقين لمواجهة عدو مشترك".
وكشفت شركة "مارفل ستوديوز" الأمريكية للإنتاج السينمائي، وهي المنتجة للفيلم، أنه "يأتي ضمن المرحلة الخامسة من إنتاجها للأفلام الخيالية التي تتحدث عن الكون المتعدد".
ومن جهته، قال مدير الشركة الأمريكية كيفن فيج، إن "أحداث الجزء الثالث من الفيلم تمهد الطريق إلى المرحلة الخامسة من إنتاجنا لقصص أفلام الأبطال الخارقين".
ووفق مجلة "إمباير" البريطانية لأخبار السينما، فإن الشخصية الخيالية "سكوت لانغ" كانت قد لعبت دورًا أساسيًا في هزيمة الشرير الخارق "ثانوس" في فيلم Avengers: Endgame ، المنتقمون: نهاية اللعبة، الذي عرض في عام 2019، من خلال تسليم كل من "هوب بيم" والدكتور "هانك بيم" بحثا علميا حول مملكة عالم الكم الخيالية، إلى الرجل الحديدي "توني ستارك" والرجل الأخضر "بروس بانر".
وفي الجزء الثالث من فيلم "آنت مان"، لم يحارب سكوت لانغ عدوه الشرير الخارق "كانغ" بمفرده، ولن يكون وحيدًا في محنته ضد هذا المحارب الطاغية، حيث كبرت ابنتاه وهما تشاركانه في معركته.
وكبرت الطفلة "كاسي لانج" ولعبت دورها الممثلة كاثرين نيوتن.
وضمن أحداث الفيلم، تسعى عائلة "سكوت لانغ" لإعادة الاتصال بالدكتور "هانك بيم" وشخصية الدبورة "جانيت فان داين"، بعد انفصال دام لأعوام عديدة.
وقالت الممثلة كاثرين نيوتن عن ذلك: "تبذل كاسي لانج قصارى جهدها لتصبح شخصًا يمكنه التعامل مع مثل هذه المواقف، إنها بالتأكيد ذكية جدا، فهي تريد أن تكون جزءًا من التغيير في العالم، وتحاول أن تثبت طوال الوقت أنها تستطيع أن تفعل كل شيء بنفسها".
ويؤدي دور الشرير الخارق "كانغ" في الفيلم الممثل جوناثان ماجورز.
وقال جوناثان ماجورز عن دوره في حديثه مع مجلة "إمباير": "تضيف شخصية الطاغية كانغ صراعا حقيقيا للحياة وليس فقط بين بطل وشرير".