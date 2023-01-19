الجزء الثالث من "Ant-Man".. الأبطال يتحدون لمواجهة عدو مشترك

ومن جهته، قال مدير الشركة الأمريكية كيفن فيج، إن "أحداث الجزء الثالث من الفيلم تمهد الطريق إلى المرحلة الخامسة من إنتاجنا لقصص أفلام الأبطال الخارقين".

ووفق مجلة "إمباير" البريطانية لأخبار السينما، فإن الشخصية الخيالية "سكوت لانغ" كانت قد لعبت دورًا أساسيًا في هزيمة الشرير الخارق "ثانوس" في فيلم Avengers: Endgame ، المنتقمون: نهاية اللعبة، الذي عرض في عام 2019، من خلال تسليم كل من "هوب بيم" والدكتور "هانك بيم" بحثا علميا حول مملكة عالم الكم الخيالية، إلى الرجل الحديدي "توني ستارك" والرجل الأخضر "بروس بانر".

وفي الجزء الثالث من فيلم "آنت مان"، لم يحارب سكوت لانغ عدوه الشرير الخارق "كانغ" بمفرده، ولن يكون وحيدًا في محنته ضد هذا المحارب الطاغية، حيث كبرت ابنتاه وهما تشاركانه في معركته.

وكبرت الطفلة "كاسي لانج" ولعبت دورها الممثلة كاثرين نيوتن.