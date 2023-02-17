فيلم Unlocked .. جرائم إلكترونية وقتل متسلسل
مع بدء موعد عرض الفيلم الكوري الجنوبي Unlocked، اليوم الجمعة عبر "نتفليكس"، سلطت تقارير صحفية الضوء على مخاطر الجرائم الإلكترونية التي تشهد ارتفاعاً مع التطور التكنولوجي المستمر.
ووفق صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، يركز هذا الفيلم بشكل خاص على اختراقات الهواتف الذكية، والتي تصنف من أبرز الجرائم الإلكترونية.
وبحسب ما ذكره الناقد السينمائي الأمريكي روبرت دانيلز، يتحدث فيلم Unlocked عن قصة شابة تدعى "نا مي" وتؤدي دورها الممثلة تشون وو هي، تعمل موظفة في مجال التسويق، لتفقد هاتفها الذكي داخل حافلة بينما كانت نائمة، بعد حفل ليلي صاخب.
ويعثر على الهاتف شاب يدعى جون يونغ، ويؤدي دوره الممثل ايم سي وان، ثم يعيده إليها، ليتبين أنه قاتل متسلسل يقتل ضحايا في جرائم منظمة.
يخطط "جون يونغ"، لقتل "نا مي" من خلال اختراق هاتفها، حيث أنه يدير متجرًا لإصلاح الهواتف، إذ يمكنه ذلك من التجسس عليها، ويبدأ في مراقبة نصوص الرسائل والإشعارات في هاتفها، وكذلك التنصت على مكالماتها، وبإمكانه أيضاً الوصول إلى كاميرا هاتفها دون معرفتها.
فعندما تستخدم "نا مي" وضعية تصوير سيلفي من هاتفها، فإنه يشاهدها من الجانب الآخر للكاميرا.
وخلال أحداث الفيلم ينجح "جون يونغ"، في عزل "نا مي" عن محطيها، تنفيذاً لمخططه، حيث يختطف والدها، ويدمر وظيفتها وعلاقتها بأصدقائها.
ويظهر في أحداث الفيلم والد "جون يونغ"، ويؤدي دوره الممثل كيم هي وون، والذي يعمل محققاً ويعاني من الشعور المستمر بالذنب، بسبب ابتعاده عن ابنه لمدة سبع سنوات، ويحاول الإمساك به قبل أن يقتل مرة أخرى.
وأوضح الناقد السينمائي دانيلز، أن صناع هذا الفيلم ركزوا أيضاً على إثارة مشاعر القلق عند شعور شخص ما بأنه مراقب، وذلك من خلال إظهار "نا مي" تعاني من الذعر والشك بأن هاتفها مخترق، والشعور بوجود مؤامرات عليها تشكل خطرا على حياتها، وذلك في حالة نفسية تعرف باسم "البارانويا".
كما وصف دانيلز، مشاهد الفيلم بأنها تتحرك بوتيرة باردة حيث تُظهر "جون يونغ" غير مبال على الإطلاق وهادئ جدًا طوال الأحداث.
ولفت إلى أن ذلك يجعل المشاهد ينجذب إلى الفيلم بأكمله.