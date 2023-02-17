فيلم Unlocked .. جرائم إلكترونية وقتل متسلسل

مع بدء موعد عرض الفيلم الكوري الجنوبي Unlocked، اليوم الجمعة عبر "نتفليكس"، سلطت تقارير صحفية الضوء على مخاطر الجرائم الإلكترونية التي تشهد ارتفاعاً مع التطور التكنولوجي المستمر.

ووفق صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، يركز هذا الفيلم بشكل خاص على اختراقات الهواتف الذكية، والتي تصنف من أبرز الجرائم الإلكترونية.

وبحسب ما ذكره الناقد السينمائي الأمريكي روبرت دانيلز، يتحدث فيلم Unlocked عن قصة شابة تدعى "نا مي" وتؤدي دورها الممثلة تشون وو هي، تعمل موظفة في مجال التسويق، لتفقد هاتفها الذكي داخل حافلة بينما كانت نائمة، بعد حفل ليلي صاخب.

ويعثر على الهاتف شاب يدعى جون يونغ، ويؤدي دوره الممثل ايم سي وان، ثم يعيده إليها، ليتبين أنه قاتل متسلسل يقتل ضحايا في جرائم منظمة.