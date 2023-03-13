كيف علق الكرملين على منح فيلم "نافالني" أوسكار أفضل وثائقي؟

وقال روهر لدى تسلمه الجائزة: "هناك شخص لم يستطع أن يكون معنا الليلة، زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني الذي لا يزال في الحبس الانفرادي بسبب ما يسميه، وهنا أحرص على اقتباس كلماته بشكل صحيح، حرب فلاديمير بوتين العدوانية غير العادلة في أوكرانيا".

ولا يزال نافالني قابعاً في السجن منذ أكثر من عامين؛ إثر اعتقاله لدى عودته إلى روسيا بعد تعرضه لعملية تسميم يتهم المعارض الكرملين بتدبيرها.

وحُكم عليه في آذار/ مارس من العام الماضي بالسجن تسع سنوات بتهم "احتيال" يعتبرها نافالني ملفقة.

وكان الوثائقي "نافالني" الذي أنتجته "إتش بي أو ماكس" و"سي إن إن فيلمز"، عُرض لأول مرة في 25 كانون الثاني/ يناير 2022 في مهرجان "سندانس" السينمائي.

ونال العمل جائزة أفضل فيلم وثائقي في شباط/ فبراير 2023 في حفلة توزيع مكافآت "بافتا" السينمائية البريطانية في لندن.