الفيلم السوداني "أجساد بطولية" يقتنص جائزة الجمهور في "مالمو" للسينما

تمكن الفيلم الوثائقي "أجساد بطولية" لمخرجته السودانية سارة سليمان من نيل جائزة الجمهور في مهرجان "مالمو" للسينما العربية في دورته الثالثة عشرة في السويد، والذي شهد ختام فعالياته أمس الأربعاء.

وفي تصريحات سابقة للمخرجة سارة سليمان، أكدت أن الفيلم أبصر النور بعد بحث لعدة أشهر عن ماهية سياسة الجسد، معلقة أن "النساء السودانيات مقموعات من خلال الجسد، والسودان الحديث لا يزال لديه بقايا قديمة من القمع والعنف لكن بصورة أقل من الماضي".

وأكدت سارة حرصها على توثيق نضالات النساء من أجل حقوق أفضل بعد قمع استمر بحقهن سنوات طويلة.

وقالت عن فيلمها "أجساد بطولية" أنها كانت حريصة كل الحرص على تخفيف المادة العلمية للمشاهد وحاولت أن تنوع في الحوار من خلال الممثلين والفن التشكيلي.

وسلط فيلم "أجساد بطولية" الضوء على حكايات مثيرة ترويها رائدات الحركة النسائية بالسودان، من بينهن، فاطمة أحمد إبراهيم، رئيسة تحرير مجلة "صوت المرأة"، وخالدة زاهر، أول طبيبة سودانية، وغيرهما ممن استطعن انتزاع حقوق المرأة في التعليم والعمل وفي الوجود المجتمعي والقومي وفي النشاط السياسي.

يذكر أن المخرجة السودانية سارة سليمان حصلت على درجة الماجستير عن "الحركة النسوية السودانية وسياسات الجسد في عملية التحرر" من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بلندن.