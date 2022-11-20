الفيلم الإيراني "حكاية من شمرون" يقتنص النجمة الذهبية في مهرجان مراكش السينمائي

تُوج فيلم "حكاية من شمرون" للمخرج الإيراني عماد الإبراهيم دهكردي بالنجمة الذهبية (الجائزة الكبرى) للدورة الـ19 للمهرجان الدولي للفيلم في مراكش، التي اختتمت فعالياتها مساء اليوم السبت.

ويروي الفيلم قصة "إيمان" وشقيقه الأصغر "بايار" اللذين يعيشان مع والدهما الذي يعاني من مشاكل صحية، وبعد وفاة والدتهما، يبحث "إيمان" عن فرص لجني المال لمواجهة الظروف الصعبة التي يواجهها في حياته اليومية.

ويرصد الفيلم مسار الشقيقين ذوي الشخصيتين المختلفتين وهما يحاولان العيش، وفقا لقيمهما الخاصة، ورغم أنهما مختلفان إلا أن رابطة الأخوة بينهما قوية حيث يساندان بعضهما في مختلف الصعاب التي يواجهانها.

ويلقي الفيلم نظرة على فئة من الشباب داخل المجتمع الإيراني المعاصر من زاوية فنية، حيث حاول تسليط الضوء على بعض المشاكل التي يقعون فيها وتجعلهم يعانون من تضاؤل فرص تحقيق النجاح وتفشي التناقضات الطبقية.

وذهبت جائزة لجنة التحكيم مناصفة للفيلم المغربي "أزرق القفطان" لمريم الوزاني، و"روح حية" للمخرجة البرتغالية كريستيل ألفيس ميرا.

ونالت الممثلة الكورية تشوي سونغ يون بطلة الفيلم الكندي "رايسبوي ينام" جائزة أحسن ممثلة، بينما نال الممثل ارسويندي بينينك سوارا بطل الفيلم الإندونيسي "سيرة ذاتية" جائزة أفضل أداء رجالي.

ونالت السويسرية كارمن جاكيي جائزة أحسن إخراج عن فيلمها "البرق".

وتنافس في الدورة الـ19 للمهرجان الدولي للفيلم في مراكش أفلام من 14 دولة مختلفة، منها فيلمان من أمريكا اللاتينية (البرازيل والمكسيك)، و3 أفلام من أوروبا (فرنسا، البرتغال، وسويسرا)، و4 أفلام من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (مينا)، أو من إنجاز مخرجين تعود أصولهم لهذه المنطقة (المغرب، السويد/ الصومال، سوريا، تونس)، بالإضافة إلى أفلام من أستراليا، كندا، إيران، إندونيسيا وتركيا.

وشهدت دورة هذه السنة عرض 76 فيلمًا من 33 بلدًا تمثل تجارب سينمائية من جميع جهات العالم، وذلك في مختلف أقسام المهرجان، وهي: المسابقة الرسمية، والعروض الاحتفالية، والعروض الخاصة، والقارة الحادية عشرة، وبانوراما السينما المغربية، وسينما الجمهور الناشئ، وعروض ساحة جامع الفنا والأفلام المقدمة في إطار التكريمات.

يشار إلى أن مهرجان مراكش السينمائي يعد من أهم المهرجانات العالمية، وأهم مهرجان في دول حوض البحر الأبيض المتوسط.