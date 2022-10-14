بعد حديث عن إلغائه.. سميح ساويرس يعلن عودة مهرجان الجونة السينمائي

أعلن رجل الأعمال المصري سميح ساويرس رئيس مهرجان الجونة السينمائي الدولي، عن عودة المهرجان بعد أن تم الإعلان عن تأجيله إلى أجل غير مسمى قبل شهور، وحديث عن إلغائه بشكل نهائي.

وقال ساويرس خلال حضوره الاحتفال بمرور 150 عاما على عرض أوبرا عايدة الذي أقيم بمدينة الجونة التي يمتلكها، إنه "سعيد باستضافة مدينة الجونة لحدث مهم وضخم بهذه القيمة".

وكشف أن "الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي ستقام قريبا"، مشيرا إلى أن "هناك مشاكل عديدة أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى"، رافضا الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وأضاف ساويرس: "مش كل حاجه ينفع نقولها للإعلام، لكن المشاكل هتتحل والمهرجان هيرجع بشكل طبيعي قريب".

من جانبه، قال عمرو منسي الشريك المؤسس والمستشار التنفيذي للمهرجان: "يتم الاستعداد الآن للدورة المقبلة"، مشيرا إلى احتمالية إقامته العام المقبل.

وعن سبب التوقف، أكد منسي أن "هذه الفترة كانت ضرورية لإعادة ترتيب الأوراق".

وكانت إدارة مهرجان "الجونة" السينمائي الدولي، أعلنت في حزيران/ يونيو الماضي، تأجيل فعاليات دورته السادسة، التي كان من المقرر إقامتها في تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، إلى أجل غير مسمى.

وقالت إدارة المهرجان، في بيان أصدرته آنذاك، إن "القرار جاء حرصا وإيمانا منهم على تعزيز الدور الحيوي الذي يلعبه مهرجان الجونة السينمائي على المستويين الفني والسياحي محليا وعالميا".

وأشار البيان إلى أن القرار "أخذ في الاعتبار التحديات العالمية الحالية، التي قد تعوق إضفاء الصبغة العالمية والإقليمية التي تسعى إدارة المهرجان لتحقيقها، والتأكيد عليها منذ الدورة الأولى للمهرجان".

وكانت قد تسربت أنباء عن خلاف بين سميح ساويرس وشقيقة نجيب أدت إلى توقف المهرجان لأجل غير مسمى، وسط احتمالية إلغائه.