"القطرة".. فيلم وثائقي يعيد إحياء التراث الشعري والغنائي في تونس

يسافر الفيلم الوثائقي التونسي "القطرة" بمشاهديه في رحلة موسيقية تنهل من التراث الموسيقي للساحل التونسي، وتتخذ من مدينة المكنين الساحلية منطلقًا لها، مستحضرًا التراث الشعري والغنائي لهذه المنطقة الثرية.

وعلى امتداد ساعة وربع، يسلط الفيلم ذو الطابع الأنثروبولوجي الوثائقي الضوء على الأغاني التقليدية لمنطقة المكنين، ويضع فيه المخرج يونس بن حجرية عصارة تجاربه وبحوثه في التراث الموسيقي والشعري للمنطقة.

وعرض الفيلم لأول مرة في قسم "آفاق السينما التونسية" خلال مهرجان أيام قرطاج 2022 السينمائية لهذا العام، وسيشارك في أيام "سينما مكنة للأفلام الشعرية" بالمكنين التي ستقام في الفترة من 21 إلى 24 ديسمبر/ كانون الأول 2022.