"القطرة".. فيلم وثائقي يعيد إحياء التراث الشعري والغنائي في تونس
يسافر الفيلم الوثائقي التونسي "القطرة" بمشاهديه في رحلة موسيقية تنهل من التراث الموسيقي للساحل التونسي، وتتخذ من مدينة المكنين الساحلية منطلقًا لها، مستحضرًا التراث الشعري والغنائي لهذه المنطقة الثرية.
وعلى امتداد ساعة وربع، يسلط الفيلم ذو الطابع الأنثروبولوجي الوثائقي الضوء على الأغاني التقليدية لمنطقة المكنين، ويضع فيه المخرج يونس بن حجرية عصارة تجاربه وبحوثه في التراث الموسيقي والشعري للمنطقة.
وعرض الفيلم لأول مرة في قسم "آفاق السينما التونسية" خلال مهرجان أيام قرطاج 2022 السينمائية لهذا العام، وسيشارك في أيام "سينما مكنة للأفلام الشعرية" بالمكنين التي ستقام في الفترة من 21 إلى 24 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
ويستعرض الفيلم التراث الشعري والأغاني الشعبية المتجذرة في منطقة الساحل، وبشكل خاص في مدينة المكنين، وهي المدينة التي ينتمي إليها المخرج، ويحاول الفيلم من خلال الشهادات الحية المصورة ومن خلال الصور والمخطوطات والأشرطة إعادة بناء هذا التراث المنسي والمشتت.
ويعرف الشعر الملحن في هذه المنطقة باسم "الإدبة"، ويراوح بين إلقاء الشعر والغناء، ويعتبر الأخضر جديرة رائد هذا الفن وأباه الروحي، ويتم في مدينة المكنين سنويًا تنظيم مهرجان "جديرة" للأدب الشعبي والتراث الشعري الملحن تخليدًا لهذا الصنف من الفنون.
وترك جديرة، وهو شاعر ومغن شعبي من المكنين توفي عام 1984، مجموعة غنية سجلها في دفتر ملاحظات، وتشهد أشرطة أغانيه التي سجلها واحتفظ بها أقرانه على المكانة والهيبة التي تمتع بها خلال حياته.
وأتباع الأخضر جديرة اليوم كثر، إذ حملوا المشعل واستمروا في نقل هذا التراث من جيل إلى جيل، ومن بينهم حبيب اللمطي، نجيب الصيادي، سالم عياد والهادي بن عمر، سالم بن حليمة، بشير بكار، بلقاسم الورشفاني، بريك الصافي ومحمد الغضاب وآخرون.
وسلط الفيلم الوثائقي الضوء على كيفية تناقل هذا التراث الشفوي والموثق في صور ومخطوطات وتسجيلات، مشيرًا إلى أن هذا العالم بقي "ذكوريًا" لا مكان للمرأة فيه، لكن المرأة حاضرة بقوة في أشعار وأغاني هؤلاء الرجال، يتغنون بجمالها وتقاليدها لا سيما في حفلات الزفاف.
ويتراوح هذا الموروث الموسيقي بين الأغاني الملحمية التي تتغنى بالبطولات والكفاح، والتصوف والأناشيد الدينية، إضافة إلى الفلكلور والعادات الشعبية في أعراس البوادي التي لا تزال محافظة على وجودها إلى اليوم في منطقة الساحل التونسي بفضل تعاقب الأجيال على حفظ هذا الإرث.
وانتهج المخرج يونس بن حجرية في هذا الفيلم نهج المخرج الأمريكي روبرت فلاهيرتي الذي ظهرت معه في ستينيات القرن الماضي مثل هذه النوعية من الأفلام الوثائقية، ويركز المخرج في هذا الفيلم على ملامح الأشخاص الذين أدلوا بشهاداتهم حول هذا الموروث الموسيقي من خلال تركيز الكاميرا على وجوههم لوقت طويل، بينما تظهر اللقطات الموسعة تصميمات الراقصين وحقول أشجار الزيتون التي تشتهر بها منطقة الساحل.