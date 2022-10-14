"أنوال".. فيلم يتناول سيرة عبدالكريم الخطابي يثير جدلًا في المغرب

وحيال ذلك، قال الصحفي المغربي توفيق ناديري: "شخصيًا لا أتفق مع البعض الذين يدفعون في اتجاه أن يكون بطل الفيلم، ممثلًا من أصول ريفية بالضرورة، لأن هذا الطرح فيه نفس عنصري خفيف".

وأضاف في تدوينة على "فيسبوك": "لدي سؤال بسيط: هل سيقدم الفيلم باللغة العربية أو الدارجة (العامية المغربية) أو تريفيت (اللهجة الريفية) حيث إن الإجابة على هذا السؤال هي ما ستحدد مدى قدرة الممثل المقترح على تجسيد الدور ببساطة".

وزاد: "شخصيًا لم يسبق لي أن أقنعني ربيع القاطي كممثل بالدارجة (العامية).. وأراه مقبولًا حينما يجسد باللغة العربية وأتمنى أن أكون مخطئًا..".

من جانبه، قال الأكاديمي المغربي عماد أبركان، إن "تجربة فيلم أنوال مهمة جدًا، بصرف النظر عن الجودة ما دامت هناك جدوى، وهي مناسبة للتعريف بشق من تاريخ المغرب".

وعلق المحامي المغربي محمد المختاري: "كما لا يحق لأحد مصادرة حق الفريق العامل على فيلم أنوال في إنتاج الفيلم وإخراجه، فإنه لا يحق لأحد كذلك مصادرة حق الريفيين في إبداء موقفهم من هذا العمل في مهده الذي يمس تاريخهم وهويتهم".

وأضاف المختاري في تدوينة نشرها على "فيسبوك": "ليس التعبير عن المخاوف من محصلة فيلم أنوال انتقاصا منه، أو موقفًا سابقًا لأوانه، يسعى إلى تقويض العزائم، لا أبدًا".

وتابع: "الأمر هنا يتعلق بشخصية وحدث تاريخيين شكلا محور تعريف الريفيين لأنفسهم وتعريف الآخرين لهم، ورمزين محوريين في هويتهم الجماعية، وإذا أفرغ الريفيون من هذه الشخصية وهذا الحدث الرمز أضحوا كما اليتامى على قارعة التاريخ".

وأردف: "هل سيستطيع الفيلم أن يصنع لنا مشاهد معركة أنوال والمجاهدين في مواجهة آلاف الجنود الإسبان بعدتهم وعتادهم وغيرها من اللحظات القوية التي تطبع تخيلاتنا حول هذا التاريخ؟ هل سيستطيع الفيلم أن ينقل لنا رحابة الفضاء الجغرافي الذي كان يتحرك وينتقل فيه المجاهدون في ربوع الريف، أم أنه سيحصره بين غرف ومشاهد مكروسكوبية في إحدى البلدات الريفية؟".

من جهته، قال الأمين العام للحزب المغربي الحر إسحاق شاريه: "لا يسعني وأنا أتابع النقاش الدائر حول مشروع العمل الفني للفنان القدير ربيع القاطي بتجسيده لحياة المجاهد البطل محمد بن عبدالكريم الخطابي، إلا أن أهنئه على هذا الاختيار الموفق في تجسيد شخصية تاريخية متفردة، كما أشد على أيدي كل من ساهم في إنتاج وإخراج هذا العمل الفني الراقي والنادر في محيط من التفاهة والسوقية ولا معنى".

وأضاف شاريه في تدوينة على "فسبوك": "كل تمنياتي لكم بمزيد من التألق والنجاح، في انتظار أعمال تاريخية أخرى تنفض الغبار عن أمجاد أمتنا المغربية العظيمة".