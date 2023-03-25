"ذي أكتور" الإيراني يحصد الجائزة الكبرى بمهرجان "سيريز مانيا"

مُنحت الجائزة الكبرى في مهرجان "سيريز مانيا" (Series Mania) الذي اختُتم مساء الجمعة، في مدينة ليل شمال فرنسا، للمسلسل الإيراني "The Actor" ("ذي أكتور")، من جانب لجنة تحكيم دولية برئاسة المنتجة الأمريكية ليزا جوي، مؤلفة مسلسل الخيال العلمي "ويست وورلد".

هذا العمل المؤلف من 26 حلقة مدة كل منها 52 دقيقة، وهو أول مسلسل إيراني يتم اختياره للمنافسة في مسابقة دولية، يروي قصة ممثلين لامعين عاطلين عن العمل يضعان موهبتهما في خدمة الأفراد، قبل أن يلفتا انتباه وكالة غامضة تبدي اهتماماً بأدائهما.