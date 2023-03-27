"جون ويك: تشابتر 4" يتصدّر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية

ولاقى الفيلم إشادات عالمية، إذ نشرت صحيفة "واشنطن بوست" في مقالة: "لو أنّ أفلام الحركة كلّها جيدة جدًّا على نحو هذا العمل"، إلا أنّ البعض انتقد عدد الأشخاص الذين يُقتلون خلال أحداث العمل والبالغ 100 شخص.

ويعود الفضل في نجاح توليف الفيلم، بصورة كبيرة، إلى المخرج تشاد ستاهلسكي. ويتناول "جون ويك: تشابتر 4" الذي يتولى بطولته كيانو ريفز، قصة قاتل محترف يحارب مجموعة إجرامية دولية تضم أعضاء جسّد أدوارهم كلٌّ من دوني ين وبيل سكارسغارد ولورنس فيشبورن.

وتراجع إلى المرتبة الثانية فيلم "شازام! فيوري أوف ذي غادز" الذي كان تصدر شباك التذاكر الأسبوع الفائت، محققاً في عطلة نهاية هذا الأسبوع 9.7 مليون دولار فقط. ووصفت مجلة "فراييتي" هذه النتيجة بأنها "من أسوأ النتائج التي تحققها أفلام الأبطال الخارقين الهوليوودية الكبرى". والعمل من بطولة زاكاري وأشر أنجيل وآدام برودي.

وحلّ ثالثاً في الترتيب فيلم الرعب "سكريم 6" من إنتاج "باراماونت" و"سباي غلاس ميديا"، مع إيرادات بـ8.4 مليون دولار. ويؤدي أدوار البطولة فيه كل من ميليسا باريرا وجينا أورتيغا وسكيت أولريش.

أما في المرتبة الرابعة، فجاء فيلم "كريد 3" حاصداً 8.37 مليون دولار. ويتناول العمل مجددًا قصة أدونيس كريد، نجل أبولو، الذي يعود عن اعتزاله ليخوض مواجهة مرتقبة مع صديق قديم، وهو أول فيلم من إخراج مايكل ب. جوردن الذي يؤدي في الوقت نفسه الدور الرئيس.