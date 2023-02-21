"أهوال التعذيب" في سجون إيران يصورها فيلمان في مهرجان برلين السينمائي

يطلب المخرج الإيراني مهران تمدن من خلال فيلمه "وير جاد إيز نوت"، من أشخاص يجري معهم مقابلات "سرد الأهوال والفظائع التي شهدوها في السجن"، والفيلم عبارة عن سرد متدفق عن "تعذيب معتقلين سياسيين سابقين في سجون إيران".

وعرض الفيلم في مهرجان برلين السينمائي الدولي يوم السبت، ضمن عرض لفيلمين للمخرج نفسه عن "الانتهاكات في السجون الإيرانية".

ويسلط الفيلم الضوء على ممارسات التعذيب التي يقول المخرج إنها "تفاقمت بعد ثورة 1979 ومازالت قائمة حتى اليوم" حسب تعبيره.