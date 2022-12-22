مسلسل "الغرفة 207".. لحظات مرعبة وتفسيرات حول مكان "ملعون"

يقدم المخرج المصري محمد بكير أحداثا درامية ضمن إطار الرعب والغموض والإثارة، حول الأماكن الملعونة، والغيبيات التي يصعب على الإنسان تفسيرها، وذلك في مسلسل "الغرفة 207" المعروض حديثا على منصة "شاهد".

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية جمال الصواف، التي يجسدها الفنان محمد فراج، حيث ينتقل للعمل في بلدة مرسى مطروح المصرية، وخلال عمله في فندق، يواجه لغز الغرفة 207 في الفندق، التي تصيبها لعنة خفية، وتؤدي إلى تهديد حياته وحياة الزائرين، ويحاول الصواف أن يتخطى خوفه، ويصل إلى قصة هذه الغرفة.

أحداث المسلسل المقتبسة عن رواية "سر الغرفة 207" للكاتب المصري أحمد خالد توفيق تبدأ في عام 1968، وتمتد فيما بعد لتشهد في الحلقات الأخيرة، دخول التكنولوجيا للحياة، ومدى تأثر الحياة بذلك، سلبيا وإيجابيا، مع تناول طبيعة العلاقات الإنسانية التي تتجسد وتنفرط وقت الرعب والخوف، عبر 10 حلقات تلفزيونية.

وتركز الكوادر على الانفعالات الذاتية للأشخاص، أمام حالات الخطر، مبينة كيف يتحول الحدث عند البعض إلى تحدٍ مثير للتحليل والاكتشاف، كما حدث مع الصواف، وكيف يتحول عند الآخر إلى أمر غيبي لا يمكن فكه، ولا يتبقى في هذه الحالة سوى التعايش والإذعان.