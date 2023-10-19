"فوفعة".. فيلم تونسي يروي مواجهة "إعصار" التحولات الاجتماعية

وفي الفيلم دلالات رمزية لأحداث واقعية، خاصة ما حصل في تونس من تقلبات سياسية واجتماعية طيلة 12 عامًا مضت.

ويقول نقّاد في المجال السينمائي، إنّ "الفيلم يستوحي من روح فيلم يوسف شاهين هي فوضى، وينقد واقعًا اجتماعيًّا وسياسيًّا من خلال طرح سينمائي وأحداث أجاد فنانون محترفون تجسيدها في هذا العمل الممتد على نحو ساعة ونصف الساعة".

وكان من أبرز أعمال إبراهيم لطيف فيلم "فيزا" المتوج بجائزة "التانيت الذهبي" للأفلام الروائية القصيرة في مهرجان أيام قرطاج السينمائية سنة 2004، إضافة إلى الأفلام الروائية الطويلة "7 شارع الحبيب بورقيبة" و"هز يا وز" و"بورتو فارينا".

ويأتي إطلاق الفيلم الجديد قبل أيام من مهرجان "أيام قرطاج السينمائية" الذي يحتفي بالسينما العربية والأفريقية.

وكتب سيناريو الفيلم توفيق ثامر وسنية زرق العيون وإبرهيم لطيف، وجسد بطولته كل من فاطمة بن سعيدان ومحمد حسين قريع وريم بن مسعود وأميرة درويش والشاذلي العرفاوي وربيعة التليلي وخلود الجليدي وسندة الجبالي وحسام الساحلي وتوفيق العايب وعاطف بوزيد.

ويُشار إلى أنّ الفيلم يشهد أيضًا مشاركة شرفية لنجمة الاستعراض التونسية نرمين صفر، إضافة إلى الإعلامية بية الزردي، وفاطمة ناصر، وهي صاحبة شركة "إف بي" للإنتاج التي أسهمت في إنتاج الفيلم إلى جانب شركة "طويل قصير" للإنتاج السينمائي.