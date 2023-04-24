فيلم الرعب المصري "يوم 13" يحصد نجاحًا مع بدء عرضه
يستمر فيلم الرعب المصري "يوم 13" للفنان أحمد داود بتحقيق النجاح في شباك التذاكر، حيث حصد حتى ثالث أيام عيد الفطر، إيرادًا يفوق 3 ملايين جنيه (نحو 100 ألف دولار).
ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات الفيلم، الذي حظي بإشادات الجمهور، في الأيام المقبلة.
ويرصد فيلم "يوم 13" - والمستوحى من أحداث حقيقية - حياة عزالدين، الذي يلعب دوره أحمد داود، حيث يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليبدأ باكتشاف أسرار صادمة.
ويشارك في العمل إلى جانب: أحمد داود، دينا الشربيني، وشريف منير، وأحمد زاهر، وجومانا مراد، ومحمود عبد المغني، وغيرهم، وهو من تأليف وإخراج وائل عبدالله.
و"يوم 13" أول فيلم عربي من نوعه يعرض بتقنية 3D.