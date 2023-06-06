السينما السعودية.. نقلة نوعية تتصدرها "الكوميديا"

"نقلة نوعية" هكذا يمكن وصف حال السينما السعودية بعمرها الشاب الذي يقرب من 5 أعوام فقط، تمكنت معه من تحقيق قفزة هائلة وتوطيد العلاقة بين أبنائها والسينما المحلية تدريجيًا.

في السابق، كان الفيلم السعودي ضيفًا خجولًا، يطل بين الفينة والأخرى على صالات العرض، لكنه شيئًا فشيئًا صار ضيفًا مألوفًا، وينافس بضراوة على شباك التذاكر.

ويُمكن ملاحظة انطلاقة جماهيرية للسينما السعودية خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام، وصلت إلى معدل فيلم واحد شهريًا في صالات السينما، المنتشرة في 20 مدينة في المملكة.

ووفق صحيفة "الشرق الأوسط"، شهدت السينما السعودية عرض 5 أفلام محلية، فيما من المقرر عرض فيلمين جديدين الفترة المقبلة، ليصبح المجموع 7 أفلام حتى الآن.