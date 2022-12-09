لماذا ألغت السلطات الجزائرية عرض فيلم "الملكة الأخيرة"؟

وكان هذا الفيلم من أكثر الأفلام التي انتظرها الجزائريون خلال نهاية العام، وقد تمت برمجة عرضه في الجزائر بعد أيام قليلة من عرضه الأول في فرنسا.

وبحسب بيان صحفي نشرته وزارة الثقافة الجزائرية، فإنّ أسباب هذا الإلغاء "عدم وجود ترخيص بالعرض".

وأضاف البيان أنّه "بالإشارة إلى القانون المتعلق بالتصوير السينمائي والمرسوم المتعلق بإصدار التأشيرات السينمائية، فإن فيلم آخر ملكة لم يحصل على تأشيرة عرض لأنه لم يتم عرضه بعد أمام لجنة للمعاينة تنظمها وزارة الثقافة والفنون".

ويتناول هذا الفيلم، المنتج في 2021، حياة الملكة "زفيرا" بالجزائر العاصمة في القرن السادس عشر، إبان السنوات الأولى للوجود العثماني في الجزائر وأثناء الغزو الإسباني للعديد من المدن الجزائرية أيضا.