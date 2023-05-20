رغم مرور 25 عاما على عرضه.."تيتانيك"يحقق إيرادات بالملايين
انطلق عرض جديد في العاشر من شهر فبراير/شباط الماضي لفيلم "تيتانيك" (Titanic)، احتفالا بمرور 25 عاما على طرحه في دور العرض، حيث حقق الفيلم إيرادات تجاوزت 70 مليون دولار على المستوى العالمي في عرضه الجديد.
وفي عرض الفيلم للمرة الأولى عام 1997 تخطت إيراداته المليارين و257 مليون دولار على مستوى العالم، فيما حصد إيرادات بقيمة 15 مليونا و33 ألف دولار في أمريكا، و55 مليونا و123 ألف دولار في باقي دور العرض على المستوى العالمي بعد العرض الجديد.
وعرضت الشركة المنتجة لفيلم "تيتانيك" في دور العرض السينمائي مجددا بتقنية "ثلاثية الأبعاد ومتناهية الدقة" (3D 4K) لتتناسب مع شاشات العرض الحالية، وهو ما أعلنت عنه صفحة الفيلم عبر إنستغرام، التي كشفت عن إعادة عرض الفيلم في دور العرض بالتزامن مع الاحتفال العالمي بعيد الحب، ومع مرور ربع قرن على العرض الأول للفيلم الذي يعد واحدا من أهم الأعمال الرومانسية في السينما العالمية.
وتحدث الفيلم عن قصة كارثة غرق سفينة الركاب الإنجليزية العملاقة تيتانيك في رحلتها الأولى بالمحيط الأطلسي، وهي أكبر باخرة نقل ركاب تم بناؤها في ذلك الوقت.
وانطلقت الباخرة في أول رحلة لها في أبريل/نيسان عام 1912، من لندن إلى نيويورك عبر المحيط الأطلسي، ولكن بعد 4 أيام من انطلاقها اصطدمت بجبل جليدي قبل منتصف الليل مما أدى إلى غرقها بالكامل بعد ساعتين و40 دقيقة من لحظة الاصطدام، ونجا 706 ركاب من بين 2223 شخصا كانوا على متن الباخرة.
والمخرج جيمس كاميرون ربط الحادث بقصة حب شديدة الرومانسية جمعت الفتاة الثرية روز (كيت وينسلت) مع جاك (ليوناردو دي كابريو) الذي ينتمي لأسرة فقيرة، وفاز بتذكرة ليكون على متن السفينة.