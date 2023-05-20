رغم مرور 25 عاما على عرضه.."تيتانيك"يحقق إيرادات بالملايين

وعرضت الشركة المنتجة لفيلم "تيتانيك" في دور العرض السينمائي مجددا بتقنية "ثلاثية الأبعاد ومتناهية الدقة" (3D 4K) لتتناسب مع شاشات العرض الحالية، وهو ما أعلنت عنه صفحة الفيلم عبر إنستغرام، التي كشفت عن إعادة عرض الفيلم في دور العرض بالتزامن مع الاحتفال العالمي بعيد الحب، ومع مرور ربع قرن على العرض الأول للفيلم الذي يعد واحدا من أهم الأعمال الرومانسية في السينما العالمية.

وتحدث الفيلم عن قصة كارثة غرق سفينة الركاب الإنجليزية العملاقة تيتانيك في رحلتها الأولى بالمحيط الأطلسي، وهي أكبر باخرة نقل ركاب تم بناؤها في ذلك الوقت.