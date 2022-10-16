تتويج الأفلام الفائزة بجوائز مهرجان الشارقة السينمائي

فاز فيلم "صديقان" للمخرج براسون تشاترجي بجائزة "أفضل فيلم روائي طويل"، بمهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، الذي اختتم فعالياته، مساء السبت.

وتوَّج المهرجان، في دورته التاسعة، الأفلام التسعة الفائزة خلال حفل الختام الذي نظمته مؤسسة (فن).

وحصد فيلم "نور شمس" للمخرجة فايزة أمبه جائزة "أفضل فيلم خليجي قصير".

ونال فيلم "سلفادور دالي" للمخرج إلديار ماداكيم جائزة "أفضل فيلم روائي دولي قصير".

وحاز فيلم "الموت والسيدة" للمخرجين جيف بيلي ولوسي سترويفر جائزة "أفضل فيلم رسوم متحركة".

وفاز فيلم "أكبر منا" للمخرج فلورا فاسور بجائزة "أفضل فيلم وثائقي".

وحصد فيلم "دموع سين" جائزة "أفضل فيلم من صنع الطلبة".

أمّا جائزة "أفضل فيلم من صنع الأطفال والناشئة" فذهبت لفيلم "ضعيف القلب".

وحاز فيلما "قل لا للبلاستيك"، و"سانتال" جائزة "أبطال الاستدامة" التي يقدمها "مجلس شباب أهداف التنمية" في الإمارات.

وتوزعت الأفلام على 7 فئات رئيسة وفئة استثنائية، واختار أعضاء لجان التحكيم الأفلام الفائزة من مجموع 95 فيلما عرضها المهرجان.

ومن تلك الأفلام، أعمال عرضت لأول مرة على مستوى العالم والشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وشهدت الدورة التاسعة من المهرجان التي رفعت شعار "فكر سينما" عروضا سينمائية لأول مرة على مستوى العالم والشرق الأوسط والخليج العربي، منها 3 أفلام عرضت للمرة الأولى عالميا، و30 فيلما عرضت للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

يضاف إلى ذلك 11 عرضا للمرة الأولى على مستوى منطقة الخليج العربي، إلى جانب تنظيم 34 ورشة عمل تدريبية متخصصة في صناعة السينما، و8 جلسات حوارية تفاعلية قدمها عدد من أبرز المخرجين والمصورين والممثلين العرب والأجانب ،ولقاءات حية مع نخبة من نجوم الشاشة العرب والعالميين.