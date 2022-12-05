فيلم "قائمة الطعام".. هجاء المجتمع الطبقي بمزيج من الكوميديا والرعب
يقدم المخرج الإنجليزي مارك ميلود أحداثًا درامية غريبة وصادمة، عبر السخرية الدرامية من المجتمع الطبقي، والحياة المادية البحتة، من خلال فيلم الكوميديا والرعب "The Menu"، الذي عرض أخيرًا في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في كندا.
وتتمركز أحداث الفيلم حول شخصية الشيف "سولويك"، ويجسده الممثل الإنجليزي "رالف فايس"، حيث يسكن في جزيرة "هوثورن" البعيدة، ويقوم بدعوة نخبة من الأغنياء، وشخصيات المجتمع الطبقي ليقدم لهم الطعام بشكل مختلف عن المعتاد.
يتعين على الضيوف في هذا العشاء تجربة خمسة أطباق من الطعام المستخلص من الطبيعة بطريقة مختلفة، لكن الحفل لا يقتصر على ذلك، بل يفاجِئ الشيف ضيوفه بمواقف وأحداث غريبة تكشف أسرارهم، وتحيل تلك الرحلة لرعب حقيقي عبر أحداث كثيرة صادمة، يكون على الضيوف مواجهتها في ذلك المكان.
صدمة
ويعتمد المخرج مارك ميلود على عناصر الصدمة والدهشة والرعب خلال عرضه، حيث يستند إلى اللا متوقع عبر تجسيد الفكرة التي تشبه الصفعة للجمهور، وإذ يسير السياق الدرامي في إطاره العادي، تكون اللحظة العاكسة للأمور هي تصور ميلود عبر الفكرة الغريبة والمبتكرة التي جعلت من قائمة الطعام، بعدًا دارميًّا يصنع الفارق في الحياة.
وتكون البداية هادئة تقليدية عبر نية تايلر، ويجسد شخصيته الإنجليزي نيكولاس هولت، اصطحاب صديقته مارغو إلى الرحلة بعد انفصاله عن حبيبته، لخوض المغامرة مع تذوق الطعام، دون إخبارها بما وراء ذلك، رغم علمه بكل ما سيحدث، وتكون مارغو "آنيا تايلور" في مسار فكري مختلف تمامًا عن بقية الحضور بشخصيتها المعترضة الرافضة لكل ما يحدث.
مكان واحد وبعد زمني قصير
وعلى عكس المتوقع، تخلو أحداث الفيلم من الرومانسية، وتدور في إطار الخوف والقلق المستمر من قبل الحضور، وتقتصر الأحداث على مكان واحد، وكوادر مكررة من زوايا المكان المغلق على الجميع، كما إن التطور الدرامي الذي تنساق إليه الأحداث يتشكل كله في بعد زمني قصير.
وتتم الأحداث كلها في ليلة واحدة، جميعها يعتمد على السرد الآني، فلا فلاش باك خلال العرض، ولا مشاهد يتم تصويرها من الماضي، وإنما مجرد استرجاع للمواقف والذكريات، عبر السرد والتجسيد من قبل الممثلين.
وما يميز الفيلم طرحه أفكارًا فلسفية حول الطبقات الاجتماعية، فلا يخلو الحوار من نقد فلسفي للتمييز الطبقي، وهلع ذوي الأموال، إذ يكون على تلك الطبقة المخملية خوض أوقات عصيبة، أمام الشيف وفريقه، فيها جرعة من الكوميديا الذكية اللاذعة، التي تثير الدهشة.
تدرج وتشويق
وينجح السرد الدرامي للفيلم في التدرج بشكل مقنع، عبر تنامي أدوات التشويق من الهدوء الكامل بداية الفيلم، وتوقعات المواقف الرومانسية إلى الاستغراب، عبر المقدمة عن أصناف الطعام، والرغبة بالاكتشاف الجديد، ثم القلق، عبر انكشاف ذكريات قديمة وفضائح للحضور، من خلال طباعتها بالليزر من عقولهم على رقاقات الخبز، فمنهم من انكشفت خيانته لزوجته، ومنهم من انكشف تلاعبه في فواتير الضريبة للتهرب من القانون.
وبعد ذلك ينتقل الجميع إلى مرحلة الرعب، عبر شخصية تقدم على الانتحار أمام الحضور، ومن ثم قطع إصبع أحد الأثرياء، الذي حاول مغادرة المكان لشعوره بالقلق.
ويحمل الفيلم رسالة اجتماعية ناقدة، حيث تتجسد رؤية سيناريو كلّ من "سيث ريس" و"ويل تريسي" بأن الإنسان غيب الاكتشاف والتذوق للأشياء خلال يومياته، واعتمد على الآلة في كل شيء، حتى في تناوله للطعام، فغاب الجانب الروحي عن التصرف الإنساني.
مقدمة طويلة
لكن ما يمكن ملاحظته حول فيلم قائمة الطعام، المقدمة المبالغ فيها والتي خلت من المتعة والتشويق، ولو أن هذه المقدمة جاءت بعد حدث غامض بداية الفيلم لكان ذلك مبررًا، لكن كان على الجمهور أن ينتظر لمدة أكثر من عشرين دقيقة بداية الفيلم، حتى يندمج مع أحداث الفيلم الذي يمتد لمئة دقيقة.
ممثل هاري بوتر
وفي ما يتعلق بالأداء التمثيلي، فقد قدم رالف فاينس طريقة مشوقة وجاذبة في دور الشيف، ويمكن اعتبار عمله هنا، من أفضل الأدوار التي قدمها خلال مسيرته الطويلة، بعد شخصية "فولد مورت" في هاري بوتر. إذ تميز أسلوبه بالهدوء والنظرات المريبة، التي تبعث على القلق للآخرين، حتى أن الضحكة كانت تخدم خطته لإثارة القلق والحافز للمشاهدين.
وقدمت الأمريكية آنيا تايلور أداءً تمثيليًّا باهتًا، بالرغم من المكانة الأساسية لدور مارغو في الفيلم، فكانت الشخصية التي تسبح عكس التيار عبر مواقفها الثابتة، وعنادها ضد خط سير الرحلة..
وبالرغم من البعد الفلسفي النقيض الذي حملته، بهدف إثارة الجدل، إلا أن ملامحها جاءت باردة، وقدمت الدور دون انفعالات واضحة تعبر عن حالة الشخصية.