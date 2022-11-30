الأكثر مشاهدة على نتفلكس.. فيلم Wednesday وفلسفة المكان

حقق مسلسل Wednesday، الذي بدأ عرضه في 23 نوفمبر الجاري عبر منصة نتفلكس، عدد مشاهدات ضخما خلال أيام فقط.

ويندرج العمل تحت نوع الجريمة – الكوميدي، إذ يروي قصة Wednesday Adam التي تعتبر إحدى أبرز شخصيات فيلم "عائلة آدامز" الشهير، وتظهر في هذا المسلسل كفتاة "غريبة الأطوار" ومهووسة بالموت.

ونال المسلسل الجديد إعجاب المشاهدين، حيث أكدت المنصة أن العمل حظي بأكثر من 341 مليون ساعة مشاهدة بعد 6 أيام من طرحه.

أين تم تصوير العمل؟

تم تصوير المسلسل في عدد من المواقع في أنحاء رومانيا، بما فيها المدن الجبلية والعاصمة بوخاريست.

قلعة كانتاكوزينو