الأكثر مشاهدة على نتفلكس.. فيلم Wednesday وفلسفة المكان
حقق مسلسل Wednesday، الذي بدأ عرضه في 23 نوفمبر الجاري عبر منصة نتفلكس، عدد مشاهدات ضخما خلال أيام فقط.
ويندرج العمل تحت نوع الجريمة – الكوميدي، إذ يروي قصة Wednesday Adam التي تعتبر إحدى أبرز شخصيات فيلم "عائلة آدامز" الشهير، وتظهر في هذا المسلسل كفتاة "غريبة الأطوار" ومهووسة بالموت.
ونال المسلسل الجديد إعجاب المشاهدين، حيث أكدت المنصة أن العمل حظي بأكثر من 341 مليون ساعة مشاهدة بعد 6 أيام من طرحه.
أين تم تصوير العمل؟
تم تصوير المسلسل في عدد من المواقع في أنحاء رومانيا، بما فيها المدن الجبلية والعاصمة بوخاريست.
قلعة كانتاكوزينو
أكادمية "نيفرمور" حيث تدرس Wednesday، هي في الحقيقة “قلعة كانتاكوزينو” في بوستيني، رومانيا.
بُنيت هذه القلعة الرومانية عام 1911 للأمير جورج جريجور كانتاكوزينو، عمدة بوخارست المنتخب مرتين ورئيس وزراء رومانيا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.
ووفقًا لـموقع House Beautiful، استخدمت Netflix مؤثرات خاصة لتغيير تصميم سقف القلعة.
منزل مونترو
تم تصوير اللقطات الداخلية لأكاديمية نيفرمور في منزل مونترو، وفق ما أكدته نتفلكس؛ وهو منزل تاريخي موجود في العاصمة الرومانية بوخاريست، بني عام 1874، وتم تصنيفه كنصب تذكاري ذي أهمية وطنية.
وتُظهر لقطات للدرج الرخامي والغرفة المزخرفة عندما تتنقل Wednesday وأقرانها بين قاعات نيفرمور، ومرة أخرى عندما يذهبون لزيارة مكتب المديرة "ويمس".
جامعة Politehnica في بوخاريست
قالت نتفلكس إن المدرسة التي طُردت منها Wednesday في الحلقة الأولى من المسلسل، هي في الحقيقة جامعة Politehnica في بوخاريست، وهي مؤسسة بحثية تأسست في العاصمة عام 1818.
أما حمام السباحة الذي أطلقت فيه Wednesday حقيبتين من أسماك الضاري المفترسة، فهي بركة موجودة في إحدى الحدائق الرياضية في بوخاريست.
حديقة بوخاريست النباتية
أكدت نتفلكس أن "الدفيئة الزراعية" التي ظهرت في أكادمية "نيفرمور" هي بالحقيقة حديقة بوخاريست النباتية، التي أسسها ديميتري براندزا عام 1869.
وتقع الحديقة في حي "كوترونسي" بالعاصمة الرومانية، وتضم عددا كبيرا من النباتات المختلفة.
كونكال أولغا غريسينو
هذا المكان ظهر في الحلقة السادسة من المسلسل، تحديدا عندما تكتشف Wednesday المنزل الذي يعيش فيه "غاريت غيتس".
ووفقا لنتفلكس، فإن هذا المنزل الفخم الذي يعد معلما تاريخيا رومانيا، يقع في مقاطعة "دامبوفيتا"، التي تقع شمال بوخاريست.
غارا ريجالا
استعملت نتفلكس "غارا ريجالا" التي هي في الحقيقة محطة قطار في "سينايا" بالقرب من أكادمية نيفرمور.
وسينايا هي مدينة خلابة تقع في جبال بوسيجي، وكانت ذات يوم موطنا لعائلة ملكية رومانية.