فيلم "بيروت هولدم" لميشال كمون.. الرهان الكامل

لكن في فيلم "كمون" لا نبوءات ألبتة، إذ يُغافلك في جميع المنعطفات الدرامية، ولا يترك لك المجال للتوقع، فكل تفصيل مهم ومُفاجئ، وكل حيثية اشتغل عليها لها مكانها الأثير في جوهر ما أراد قوله، حتى الزمن استطاع أن يلعب عليه بتمرُّس، بحيث لا يُشعر المتلقي بانتقالاته وانقضاءاته إلا من خلال تأثيره على مصائر الأبطال، وزعزعة كينونتهم، وانقلابات حيواتهم المتكررة، وكأن المخرج يراهن على كل شيء دفعة واحدة، لكنه بعكس أبطاله، يعلم علم اليقين أنه سيكسب الرهان.

يحكي "بيروت هولدم" قصة الشاب الأربعيني زياد الملقب بـ"زيكو" (صالح بكري) الخارج للتو من السجن قبل انقضاء فترة حكمه، وذلك لحسن السلوك، الذي يسعى لأن يصلح أخطاء ماضيه، ويتحلل من تبعاتها، بما في ذلك موت أخيه الأصغر رامي بحادث ضمن سباق للدراجات النارية، والذي حمله والده (روجيه عساف) مسؤولية وفاته لأنه كان يقلده ويريد أن يصبح مثله، إلى عشقه لعازفة البيانو كارول (رنا علم الدين) الذي يحاول أن يعاود وصالها، لكنها رغم حبها له، ترفض الاستمرار معه، لأنها لا تثق بأنه لن يدخل السجن مرة أخرى، وأنه سيغير نمط حياته من أجلها.

ليس ذلك فقط، بل إن زيكو عالق مع أصدقائه ربيع (عصام أبو خالد) راعي الخيول النحيل ذي الشخصية الضعيفة، ولا هم له سوى تأمين معيشة بيته، لذا يرضخ بنوع من الذل لمديره القاسي (طلال الجردي)، بينما صديقه الآخر جورج (فادي أبو سمرا) فهو ميكانيكي شاطر، لكنه فاشل في زواجه من ريتا (نيكول كماتو) خاصة أنهما لم يرزقا بولد، في حين إن صديقه الثالث فادي (زياد صعيبي) يحاول التغطية على فشله الكلي بزاوجه من رشا (زينة صعب دي ميليريو).

ورغم محاولات زيكو فتح صفحة جديدة في حياته، بدعم كبير من أصدقائه، إلا أن المستنقع الذي يعيشون فيه جميعهم كان أقوى، وسعي البطل لتبديل ماضيه يُعرِّضه دائما لمواقف قاسية من كل من حوله، ليرى نفسه شيئا فشيئا منجرًّا لمعاودة المقامرة كما كانت حياته السابقة، خاصةً بعدما دخل والده المستشفى دون أن يملك المال لإخراجه منها.

هنا يُراهن على كل شيء، على عمل صديقه راعي الخيول، بعدما تعاونا في استعارة خيل أصيل وكسب المال من وراء تلقيحه للعديد من المُهرات في إسطبل آخر، وعلى حبِّه لكارول وظلمها له وعدم يقينها بأنه بات حسن السلوك، خاصةً بعدما تعرف على فتاة ليل (ريتا حايك) يُعنِّفها عشيقها، فيضربه وتصبح فيما بعد مقربة جداً منه..