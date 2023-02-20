ينافس في مهرجان برلين.. "المرهقون" أول فيلم يمني في دور العرض العالمية والعربية
يشارك المخرج والمؤلف اليمني عمرو جمال، في مهرجان برلين السينمائي الدولي في نسخته الـ73، من خلال فيلمه الجديد "المرهقون"، ليكون أول فيلم يمني في دور العرض العالمية والعربية.
وتستعد، اليوم الإثنين، شاشة عرض المهرجان الذي انطلقت فعالياته منذ عدة أيام، في العاصمة الألمانية، إلى عرض فيلم "المرهقون"، ليكون واحدًا من بين عشرات الأفلام من مختلف دول العالم، المنافسة على جائزة فئة "البانوراما".
وتشكل مشاركة فيلم "المرهقون"، بمهرجان برلين السينمائي الدولي، علامة فارقة في تاريخ الفن اليمني، عمومًا، وتاريخ صناع الفيلم على وجه الخصوص، كون ذلك سيفتح لهم آفاقًا جديدة سيغادرون من خلالها مربع المحلية، إلى الظهور أمام مرأى ومسمع من العالم كله.
وقال المخرج والمؤلف عمرو جمال، إن "كل صناع السينما في العالم، يهمهم التواجد في أحد المهرجانات العالمية الكبرى، خصوصًا في أعلى 3 مهرجانات سينمائية، مثل مهرجانات كان وفينيسيا وبرلين".
وأشار جمال، خلال حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أنه "لا يوجد أي فيلم مهم، أنتج في العالم، إلا وتواجد في أحد هذه المهرجانات الثلاثة، وتواجد فيلمنا كمشارك في مهرجان برلين، سيشكل علامة فارقة كبيرة لنا، إذ سيسهل لنا المرور عبر بوابتة إلى العالمية".
وأضاف جمال أن "مشاركتنا في مهرجان برلين، مهمة جدًّا بالنسبة لنا، لأسباب كثيرة، أهمها الحصول على فرص أكبر في توزيع الفيلم، بالإضافة إلى تغطية إعلامية في كبرى الصحف الفنية العالمية؛ ما يسهل اتساع مجال طلبات عروضه حول العالم، وألا يكون مقتصرًا على اليمن فقط".
ويقول المخرج اليمني، متابعًا حديثه لـ"إرم نيوز"، عن كيفية وصول فيلمه إلى مهرجان برلين: "منذ بدء تجهيزنا للفيلم، قدمنا للعديد من صناديق الدعم، في عدة مهرجانات عربية وعالمية، توفر منحًا لاستكمال الأفلام قيد التنفيذ أو ما يطلق عليها مرحلة ما بعد الإنتاج".
ويضيف: "تمكنا من الحصول على منحة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي للأفلام في السعودية، ومنحة من مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، كما حصلنا على الجائزة الكبرى في الأفلام ما بعد الإنتاج، من مهرجان كارلوفيفاري السينمائي الدولي في جمهورية التشيك".
ويلفت عمرو جمال إلى أن "حصول الفيلم على الجائزة الكبرى في مهرجان كبير كمهرجان كارلوفيفاري؛ جعل لفيلمنا صيتًا عاليًا، وصدى واسعًا، بين أوساط المهرجانات الدولية، ليطلب منا القائمون على مهرجان برلين، المشاركة ضمن مهرجانه، والمنافسة على الفوز بجائزة قسم البانوراما".
ويتابع: "يشارك في منافسات قسم البانوراما، عشرات الأفلام من مختلف دول العالم، وجائزة الفيلم الفائز في هذا القسم، يتم اختياره من خلال تصويت جمهور مهرجان برلين بدرجة أساسية، والفيلم الذي سيحصل على أعلى الأصوات، سيظفر بالجائزة".
وعن موعد عرض الفيلم على الجمهور اليمني، قال جمال: "تعاقدنا مع شركتي توزيع أفلام، الأولى شركة ألمانية، وهي متكفلة بمواعيد عروض الفيلم على مستوى العالم، والثانية شركة مصرية، ستتولى مهام عروض وتوزيع الفيلم على مستوى الوطن العربي، وصار الأمر متروكًا لهم، في تحديد التوقيت المناسب للعرض الجماهيري، ومواعيد مشاركته في مهرجانات أخرى".
وتدور أحداث فيلم "مرهقون"، حول سرد أحداث حقيقية، تعرضت لها بالفعل، إحدى الأسر في مدينة عدن، خريف العام 2019، إذ يسلط الفيلم، من خلال هذه الأسرة، الضوء على معاناة الكثير من الأسر اليمنية، التي تعيش منذ حرب 2015، انهيارًا كارثيًّا في مستوياتها الاقتصادية والمادية.
كما يصور الفيلم، اضطرار العديد من اليمنيين، للجوء إلى اختيارات صعبة، تجبرهم عليها ظروفهم الصعبة، التي ربما تكلفهم تضحيات كبيرة ومؤلمة.
واحتاج الفيلم، الذي جرى تصوير أحداثه بالكامل في مدينة عدن، إلى 70 يومًا بين شهري أغسطس/ آب، ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2021، وهو من بطولة خالد حمدان، وعبير محمد، وسماح العمراني، ومن تأليف مازن رفعت وعمرو جمال، ومن إخراج عمرو جمال.