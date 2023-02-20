ينافس في مهرجان برلين.. "المرهقون" أول فيلم يمني في دور العرض العالمية والعربية

يشارك المخرج والمؤلف اليمني عمرو جمال، في مهرجان برلين السينمائي الدولي في نسخته الـ73، من خلال فيلمه الجديد "المرهقون"، ليكون أول فيلم يمني في دور العرض العالمية والعربية.

وتستعد، اليوم الإثنين، شاشة عرض المهرجان الذي انطلقت فعالياته منذ عدة أيام، في العاصمة الألمانية، إلى عرض فيلم "المرهقون"، ليكون واحدًا من بين عشرات الأفلام من مختلف دول العالم، المنافسة على جائزة فئة "البانوراما".

وتشكل مشاركة فيلم "المرهقون"، بمهرجان برلين السينمائي الدولي، علامة فارقة في تاريخ الفن اليمني، عمومًا، وتاريخ صناع الفيلم على وجه الخصوص، كون ذلك سيفتح لهم آفاقًا جديدة سيغادرون من خلالها مربع المحلية، إلى الظهور أمام مرأى ومسمع من العالم كله.