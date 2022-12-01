فيلم "الطريق".. مقولات فلسفية على وقع الحياة اليومية السورية

جمهور حاشد حضر إلى دار الأوبرا في دمشق؛ لمشاهدة العرض الافتتاحي الأول لفيلم "الطريق" للمخرج السوري عبد اللطيف عبد الحميد، بعد فوزه بثلاث جوائز في مهرجان قرطاج السينمائي.

وحصد "الطريق" في الدورة 33 لمهرجان قرطاج السينمائي الذي أقيم في تونس مؤخرا، جائزة الجمهور وجائزة أفضل ممثل لبطل الفيلم موفق الأحمد، وأفضل سيناريو لعبد اللطيف عبد الحميد وعادل محمود، اللذين كتبا النص مشاركة.

وتجري أحداث الفيلم في قرية تابعة لمدينة طرطوس الساحلية، حيث يعيش الجد "صالح – موفق الأحمد" مع حفيده "صالح – غيث ضاهر" في بيته الريفي إثر تقاعده من التدريس في جامعة دمشق.

ويقرر المراهق "صالح" العيش مع جده بعد وفاة والدته وزواج أبيه، ليتولى الجد ترميم شخصية الطفل، بعد أن وصلته رسالة من مدير المدرسة يبلغه فيها طرد حفيده؛ لأنه غبي وفاشل في الدراسة.