انطلاق الدورة الـ23 للمهرجان الدولي للسينما الأفريقية في المغرب

انطلقت الدورة الثالثة والعشرون من المهرجان الدولي للسينما الأفريقية بخريبكة في المغرب السبت بمشاركة 27 فيلمًا من 15 دولة من بينها الكاميرون "ضيف الشرف".

ويشارك الفيلمان المغربيان (جلال الدين) للمخرج حسن بنجلون و(واحة المياه المتجمدة) للمخرج رؤوف صباحي ضمن مسابقة الفيلم الطويل التي تضم 12 فيلمًا، فيما يشارك فيلم مغربي واحد بمسابقة الفيلم القصير التي تشمل 15 فيلمًا وهو (كوربيس) للمخرج مراد خلو.

وقال رئيس مؤسسة مهرجان السينما الأفريقية الحبيب المالكي في الافتتاح إن المهرجان "فرصة لصناع الأفلام الأفارقة للتواصل مع جماهير من مختلف البلدان، وإسماع أصواتهم، وتقديم أعمالهم على المستوى الدولي"، مضيفًا أن "أفلام الدورة الحالية تعكس التنوع اللغوي والثقافي والجغرافي لأفريقيا، وتعرف تنوعًا بين الدراما والكوميديا والأفلام الوثائقية الاجتماعية".