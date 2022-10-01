تتويج "نينجا بيبي" بجائزة المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا

توج المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا الفيلم النرويجي (نينجا بيبي) للمخرجة ينجفيلد سف فليك بالجائزة الكبرى لدورته الخامسة عشرة التي أسدل الستار عليها اليوم السبت في المملكة المغربية.

وذهبت جائزة ”العمل الأول“ للمخرجة الأسترالية سارة كيرن عن فيلمها (موجا فيسنا) فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم (الأكوا) إخراج الإسبانية إيلينا لوبيز رييرا.

وفاز بجائزة أفضل ممثل كريستيان ينسن عن دوره في فيلم (أسعد أيامنا) من الأرجنتين بينما ذهبت جائزة أفضل ممثلة مناصفة إلى بسنت أحمد وبسملة الغايش عن دورهما في فيلم (سعاد) من مصر.

وكانت المخرجة والمنتجة المصرية ماريان خوري قد رأست لجنة تحكيم الفيلم الروائي الطويل التي ضمت في عضويتها الممثلة المغربية فاطم العياشي والمخرجة البلجيكية اميلي فان إلمبت والمخرجة السويسرية كارولين كوينود والسنغالية مارتين ندياي مديرة مهرجان أفلام المرأة الأفريقية.

وفي مسابقة الفيلم الوثائقي، فاز بالجائزة الكبرى فيلم (بيننا نحن النساء) للمخرجين دانيال أباتي تيلاهون من إثيوبيا وسارة نوا بوزنهارت من ألمانيا.

كما نوهت لجنة تحكيم المسابقة بفيلم (ليس من السهل العودة إلى المنزل) من جنوب السودان للمخرجة أكول دي مابيور.

وذهبت جائزة ”العمل الأكثر مساواة في السينما“ لفيلم (جبل موسى) إخراج إدريس المريني.

وفي مسابقة الفيلم المغربي الروائي الطويل، فاز بالجائزة فيلم (أبواب السماء) للمخرج مراد الخودي كما نوهت لجنة التحكيم بفيلم (اللكمة) للمخرج محمد أمين مونة.

وفي مسابقة الأفلام المغربية القصيرة، التي ضمت ستة أفلام، فاز بالجائزة فيلم (ويلا مشيت) للمخرجة كوثر بنجلون.

وكرم المهرجان الدولي لفيلم المرأة في ختام دورته الخامسة عشرة الذي أقيم بالفضاء الثقافي والسينمائي ”هوليوود“ بحي كريمة في مدينة سلا الممثلتين المغربيتين السعدية أزكون وأمال التمار.