السينما المصرية تغيب عن المنافسة في جوائز الأوسكار لعام 2023

قررت نقابة المهن السينمائية في مصر، اليوم الخميس، عدم ترشيح أي أفلام مصرية للمنافسة في جوائز مسابقة الأوسكار لعام 2023.

جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة، التي شكلتها النقابة لبحث اختيار الفيلم المصري المرشح للمشاركة في مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم دولي، والتي استقرت بأغلبية الأصوات على عدم جدارة الأفلام المصرية هذا العام للمشاركة في المسابقة.

وقالت النقابة في بيان، إن ”القرار جاء بعد مشاهدة أعضاء اللجنة للأفلام التي تنطبق عليها شروط الترشيح للجائزة من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (أوسكار)“.

وعلق الناقد الفني طارق الشناوي، وهو أحد أعضاء اللجنة، على القرار، من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، قائلا: أحترام القرار رغم اعتراضي عليه.

وأضاف: ”في نقابة السينمائيين يطبق النقيب المخرج مسعد فودة مبدأ الديمقراطية وقبل قليل انتهت الأغلبية في لجنة الأوسكار إلى عدم جدارة السينما المصرية هذا العام بترشيح فيلم“.

وأوضح الشناوي أنه ”كان التصويت هو هل أنت مع مبدأ ترشيح فيلم أم لا؟، وانتصرت لا“، مضيفًا: ”للعلم لم يكن هذا القرار يحظى بموافقتي شخصيا ولكن خضوعا لمبدأ الديمقراطية التزمت به وعلينا جميعا عندما نشارك في لجنة أن نلتزم بقرار الأغلبية حتى لو اختلفت معه“.



يشار إلى أنه من المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في الـ12 من شهر أذار/مارس المقبل، على أن يتم إعلان أسماء المرشحين في الـ24 من شهر كانون الثاني/يناير المقبل.