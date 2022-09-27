"أزرق القفطان" يمثل المغرب في جوائز الأوسكار

تم اختيار فيلم ”أزرق القفطان“ (Le Bleu du Caftan) لمخرجته مريم التوزاني لتمثيل المغرب في مسابقة الأوسكار لسنة 2023 في فئة ”الفيلم الروائي الطويل الأجنبي“.

وقال المركز السينمائي المغربي، الثلاثاء، إن لجنة انتقاء اختارت فيلم ”أزرق القفطان“ من ضمن فيلمين مؤهلين، لتمثيل المغرب في محفل الأوسكار، وذلك وفقا للمعايير التي تعتمدها أكاديمية الفنون والعلوم والسينما.

وتدور قصة الفيلم حول شخصيتي ”حليم ومينة“، وهما زوجان يديران متجرا للقفطان بمدينة سلا، تنضم إليهما شخصية يوسف، تلميذ شاب يشاركه ”المعلم حليم“، نفس الشغف الجارف لمهنة الخياطة.

ويتحدث الفيلم الذي تجري أحداثه بالحي العريق لمدينة سلا قرب العاصمة الرباط عن الحب بمفهومه الواسع، وعن التقاليد، وحب المهنة ونقل الموروث الثقافي، وكذلك عن المثلية الجنسية.

ويشارك في هذا العمل مجموعة من الممثلين من ضمنهم صالح بكري، لبنى أزابال، أيوب میسيوي، مونيا لمكيمل، حميد الزوقي وغيرهم.

وسبق أن اختير فيلم ”أزرق القفطان“ لتمثيل المغرب في مسابقة قسم ”نظرة ما“ برسم الدورة الـ75 لمهرجان كان السينمائي، وقد لاقى استحسان النقاد والجمهور خلال عرضه.

ومنحت الفيدرالية الدولية للصحافة السينمائية، في شهر مايو الماضي، جائزة النقد الدولي، للفيلم الطويل ”أزرق القفطان“ لمخرجته مريم توزاني بنفس المهرجان.

وتعد هذه المرة الأولى التي يظفر فيها المغرب بهذه الجائزة الدولية في مهرجان ”كان“.

وحصد الفيلم المغربي جائزتين بمهرجان الفيلم الفرنكوفوني في أنغوليم (وسط غرب فرنسا)، الذي انعقدت فعالياته خلال الفترة ما بين 23 و28 آب/ أغسطس الماضي.

ويحق لكل دولة ترشيح فيلم واحد للمنافسة على جائزة أفضل فيلم دولي، وهي الأفلام الروائية الطويلة المنتجة خارج الولايات المتحدة، قبل إعلان القائمة الأولية للترشيحات المقبولة في 21 ديسمبر المقبل.