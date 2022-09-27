روسيا تعلن عدم ترشيح أي فيلم لجوائز الأوسكار

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت أكاديمية السينما الروسية، مساء الإثنين، أنه لن يتم ترشيح أي فيلم روسي لجوائز الأوسكار هذا العام، فيما تمر الولايات المتحدة وروسيا بواحدة من أسوأ الأزمات في تاريخهما مع الصراع في أوكرانيا.

وأوضحت الأكاديمية في بيان أنها ”قررت عدم اختيار أفلام روسية لإرسالها للمنافسة في جوائز أوسكار 2023 عن فئة أفضل فيلم أجنبي“.

واستنكر رئيس اللجنة المسؤولة عن إرسال الأفلام الروسية إلى أكاديمية الأوسكار، بافل تشوخراي، صباح الثلاثاء، القرار المتخذ ”دون علمه“ وأعلن استقالته.

وفي وقت سابق الإثنين، اعتبر المخرج نيكيتا ميخالكوف، الشخصية البارزة في السينما الروسية، والمؤيد لنظام الرئيس فلاديمير بوتين، أن من غير الضروري مشاركة روسيا في منافسة الأوسكار.

وقال لوكالة أنباء ”تاس“ الروسية العامة ”أعتقد أن اختيار فيلم ليمثل روسيا في بلد ينفي في الواقع حاليا وجود روسيا، لا معنى له“.

وذكّر ميخالكوف بأنه اقترح إنشاء منافسة ”أوروآسيوية“ تعادل جوائز الأوسكار الأمريكية وأن مشروعه قيد الإعداد.

ونيكيتا ميخالكوف البالغ 76 عامًا والذي يتحدّر من سلالة فنانين مشهورين في روسيا، حصل على جائزة أوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية عام 1995، عن فيلمه ”Burnt by the Sun“ عن الدكتاتورية الستالينية.