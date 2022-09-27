مهرجان فيلم المرأة بسلا يكرم ليلى علوي في افتتاح دورته الـ15

كرم المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا في المملكة المغربية الممثلة المصرية ليلى علوي في افتتاح دورته الخامسة عشرة مساء الاثنين، كما كرم المخرجة الفرنسية من أصل مغربي سيمون بيتون واسم المخرجة الفرنسية الراحلة سارة مالدورور.

وعقب الكلمات الرسمية لمنظمي المهرجان وتقديم لجان التحكيم بالفضاء الثقافي والسينمائي ”هوليوود“ بحي كريمة، قدمت يسرى شهواد الأستاذة بمعهد الموسيقى والفن الكوريغرافي فقرة فنية على آلة القانون.

يشمل برنامج المهرجان مسابقة للأفلام الروائية الطويلة تضم عشرة أفلام، ومسابقة للأفلام الوثائقية تضم خمسة أفلام، فيما تتنافس على (جائزة الجمهور الشبابي) خمسة أفلام روائية مغربية طويلة وستة أفلام مغربية قصيرة.

كما يشمل البرنامج (بانوراما سينما جنوب الصحراء) لتكريم الأصوات النسائية في أفريقيا بالتزامن مع اختيار مدينة الرباط عاصمة للثقافة الأفريقية 2023/2022، وتشمل البانوراما ثمانية أفلام من بوركينا فاسو والنيجر والجابون وأفريقيا الوسطى والكاميرون والكونجو الديمقراطية وتشاد.

ويعقد المهرجان ورشتي تدريب حول (التربية على الصورة) و(الكتابة السينمائية) كما يطرح عددا من الكتب المرتبطة بالمرأة والسينما منها (حياة بالأبيض والأسود) للأديبة والشاعرة عائشة عمور و(أشلاء ذاكرة سينمائية) للكاتب والمخرج سعد الشرايبي.

وتحل سينما السنغال ”ضيف شرف“ هذه الدورة حيث يعرض المهرجان فيلم (أتلانتيك) للمخرجة ماتي ديوب الحاصل على جائزة لجنة التحكيم بمهرجان كان السينمائي عام 2019 إضافة إلى ثلاثة أفلام أخرى من إنتاج أعوام 2013 و2014 و2019.

وتمتد عروض وأنشطة المهرجان الذي تنظمه جمعية أبي رقراق بالتعاون مع المركز السينمائي المغربي ووزارة الشباب والثقافة والتواصل حتى الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.