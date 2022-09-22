"مهرجان القاهرة للدراما".. أحمد أمين أفضل ممثل ورحمة أحمد تخطف الأضواء

اختتمت مساء أمس الأربعاء، الدورة الأولى لمهرجان ”القاهرة للدراما“، برئاسة الفنان المصري يحيى الفخراني، والتي تواصلت فعالياتها حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، في مركز المنارة للمؤتمرات بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأعلن المهرجان القائمة الكاملة للفائزين، إذ فاز بجائزة أفضل ممثل في ”دراما رمضان“ الماضي، الفنان أحمد أمين، عن دوره في مسلسل ”جزيرة غمام“، بينما حصدت منة شلبي، جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل ”بطلوع الروح“.

كما فاز الفنان رياض الخولي، بجائزة أفضل ممثل ثانوي عن دوره أيضا في ”جزيرة غمام“، بينما حصدت ندى موسى، جائزة أفضل ممثلة ثانوية عن دورها في مسلسل ”المشوار“.

وحسمت الممثلة الصاعدة رحمة أحمد، جائزة أفضل ممثلة صاعدة عن دورها في مسلسل “الكبير أوي 6”، فيما فاز الممثل نور النبوي، بجائزة أفضل ممثل صاعد عن دوره في مسلسل ”راجعين يا هوى“.

وفازت المخرجة كاملة أبو ذكرى، بجائزة أفضل مخرجة عن مسلسل ”بطلوع الروح“.

وحصد ”جزيرة غمام“ جائزة أفضل عمل تلفزيوني عرض في الموسم الرمضاني الماضي، بينما حصل ”راجعين يا هوى“ على جائزة أفضل مسلسل كوميدي.

وكرم المهرجان في دورته الأولى، مجموعة من رواد الدراما بجائزة الإبداع على مشوارهم الدرامي، منهم صلاح السعدني، الذي لم يكن حاضرًا بالمهرجان والكاتب محمد جلال عبد القوي، والمخرج جمال عبد الحميد.

كما كرم المهرجان سميحة أيوب وإلهام شاهين وصفية العمري وليلى علوي ومحسن محي الدين ونادية الجندي ونبيلة عبيد ويسرا.

وكرم المهرجان أيضا أبطال مسلسلي ”الاختيار“ و“العائدون“ لتسليطهم الضوء على حقبة مهمة في تاريخ مصر في مجابهة ”الإرهاب“.

يشار إلى أن لجنة تحكيم مسابقة مهرجان ”القاهرة للدراما“ ضمت كلا من المخرجة إنعام محمد علي، رئيسا للجنة، وبمشاركة السيناريست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داوود، والفنانين أحمد السقا، وصابرين ومحمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد، والناقدة خيرية البشلاوي، والمخرج تامر محسن.