اختيار فيلم "حُمّى البحر المتوسط" لتمثيل فلسطين في الأوسكار

اختارت لجنة مستقلة من العاملين في القطاع السينمائي الفلسطيني فيلم (حُمّى البحر المتوسط)، من إخراج وكتابة مها الحاج، لتمثيل فلسطين رسميًا في المنافسة على جائزة أوسكار لأفضل فيلم دولي.

والفيلم من بطولة: عامر حليحل، وأشرف فرح، وعنات حديد، وتتناول أحداثه قصة وليد، الذي يعيش برفقة عائلته، لكنه يعاني من الاكتئا،ب بسبب عدم تحقيق ذاته في مهنة الكتابة حتى يتعرف على جاره المحتال جلال فتنشأ بينهما علاقة صداقة تتحول لاحقًا إلى مأساة.

وكان الفيلم قد عرض لأول مرة عالميًا في مهرجان كان السينمائي، في شهر مايو/أيار الماضي، وحصلت مها الحاج على جائزة أفضل سيناريو ضمن قسم (نظرة ما).

ويحق لكل دولة ترشيح فيلم واحد للمنافسة على جائزة أفضل فيلم دولي، وهي الأفلام الروائية الطويلة المنتجة خارج الولايات المتحدة، قبل إعلان القائمة الأولية للترشيحات المقبولة، في الـ21 من شهر ديسمبر/كانون الأول المُقبل.

ويتم إعلان القائمة القصيرة، في الـ24 من شهر يناير/كانون الثاني لعام 2023، ليقام بعدها حفل الدورة 95 لجوائز أكاديمية علوم وفنون السينما الأمريكية (أوسكار) في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا في الـ12 من شهر مارس/آذار لذات العام.