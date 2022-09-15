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ثقافة

"ديزني" تسحب أحدث أفلام "حرب النجوم" من قائمة العام المقبل
تاريخ النشر: 15 سبتمبر 2022 22:15 GMT
تاريخ التحديث: 15 سبتمبر 2022 22:25 GMT

"ديزني" تسحب أحدث أفلام "حرب النجوم" من قائمة العام المقبل

سحبت شركة "والت ديزني" يوم الخميس، فيلم "روج سكوادرون" أي (السرب المارق)، وهو أحد أفلام سلسلة "ستار وورز" (حرب النجوم)، من جدول أفلام العام القادم. ولم تذكر

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المصدر: رويترز

سحبت شركة ”والت ديزني“ يوم الخميس، فيلم ”روج سكوادرون“ أي (السرب المارق)، وهو أحد أفلام سلسلة ”ستار وورز“ (حرب النجوم)، من جدول أفلام العام القادم.

ولم تذكر الشركة متى ستُصدر فيلما جديدا في سلسلة أفلام الفضاء الناجحة.

وكان من المفترض أن يكون ”روج سكوادرون“ أول فيلم من أفلام ”حرب النجوم“ يُعرض في دور السينما منذ عرض فيلم ”ذا رايز أوف سكاي ووكر“ أي (صعود سكاي ووكر) لأول مرة في كانون الأول/ ديسمبر 2019.

والمعروف أن مخرجة الفيلم هي باتي جينكينز، مخرجة فيلم ”واندر وومان“ (المرأة المعجزة).

وكان الفيلم قد تأجل في السابق من عام 2022 إلى كانون الأول/ ديسمبر 2023 بسبب تضارب مواعيد جينكينز.

ولم ترد الشركة على الفور على طلب للتعليق على سبب سحب الفيلم من قائمة أفلام العام المقبل.

وبثت ديزني العديد من عروض ”حرب النجوم“ التلفزيونية في السنوات القليلة الماضية على خدمة البث المباشر ”ديزني+“. وسيذاع مسلسلها المقبل ”أندور“ لأول مرة يوم الأربعاء.

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