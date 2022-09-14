وفاة الممثلة اليونانية ايرين باباس عن 93 عاما

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

غيّب الموت الممثلة اليونانية ايرين باباس عن عمر يناهز 93 عاماً، على ما أفادت الأربعاء، وزارة الثقافة اليونانية في نعيها الفنانة التي اكتسبت شهرة واسعة بعد مشاركتها في أفلام عالمية أبرزها ”ذي غانز أوف نافارون“ و“زوربا ذي غريك“.

ولاحظت وزيرة الثقافة لينا ميندوني في بيان، أن ايرين باباس ”جسدت الجمال اليوناني على الشاشة وعلى المسرح“.

وأوضحت وكالة الأنباء اليونانية الحكومية أن باباس (المولودة باسم إيريني ليليكو) توفيت صباح الأربعاء.

ولم تتوافر معلومات على الفور عن سبب وفاة باباس، لكنّ وضعها الصحي كان حرجا في الآونة الأخيرة.

وكانت باباس واحدة من أشهر الممثلات اليونانيات في الخارج إلى جانب ميلينا ميركوري، وشاركت في نحو ستين فيلماً خلال مسيرتها المهنية التي امتدت ستة عقود.

وأدت باباس أدوار البطولة إلى جانب عدد من أشهر الممثلين كريتشارد بيرتون وكيرك دوغلاس وجيمس كاغني وجون فويت.

وحصلت إيرين باباس على عدد من الجوائز، من بينها جائزة أفضل ممثلة عام 1961 في مهرجان برلين السينمائي، وجائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية عام 2009 عن مجمل مسيرتها الفنية.

وكانت لباباس شهرة واسعة في إيطاليا، حيث درجت على المشاركة في أفلام ومسلسلات تلفزيونية، من بينها دورها الأخير عام 2004.