أشهر 7 أفلام عن الشيزوفرينيا

غالبًا ما تمنحنا السينما فرصًا رائعة للتعلم من ظروف جد مختلفة كل الاختلاف عن ظروفنا. وهكذا بالاستناد إلى الفن السابع كمرجع نتحدث اليوم عن الفصام (الشيزوفرينيا).

من بين جميع الاضطرابات الذهانية يعد الفصام ، في المتوسط ، من أكثر الاضطرابات المقيّدة للشخصية. في الواقع ثبت حسب تقرير موقع nospensees نشر اليوم الجمعة أن خطورته تعني أن ما يقرب من 50 ٪ من الأشخاص المعنيين يعانون من إعاقات مختلفة.

فكل من يريد أن يعرف كيف يعمل الفصام (الشيزوفرينيا) ولماذا يمكن أن يكون له مثل هذه الآثار المدمرة على نوعية الحياة عليه مشاهدة هذه الأفلام المثيرة للتأمل والتفكير حول مرض انفصام الشخصية.

إن حياة هذه الشخصيات دليل واضح على القوة والشجاعة. كما أنها تساعدنا على فهم الواقع الذي يجدون أنفسهم فيه.

1. بيني وجون (1993)

فيلم Benny & Joon فيلم درامي أمريكي تم عرضع في عام 1993، بطولة جوني ديب، وأخرجه جيريما شيتشيك.

جون شابة بدأت تعاني من الهلوسة والأوهام بعد وفاة والديها. تعيش في عالم خيالي تمامًا. ويبذل شقيقها قصارى جهوده من أجل رعيتها والاعتناء بها، حتى وإن أدى دخول سام في حياتها إلى تفاقم المشاكل والحب معًا.

2. رجل استثنائي (2001)

إنه فيلم عن مرض انفصام الشخصية (الشيزوفرينيا) يعتمد على حالة حقيقية. يستعرض حياة جون فوربس ناش، وهو عالم رياضيات مصاب بمرض انفصام الشخصية ومصاب بجنون العظمة، ورغم ذلك فاز بجائزة نوبل في عام 1994.

وكما أكدت دراسة أجريت في جامعة لا فرونتيرا في عام 2016 يُظهر الفيلمفي شكل سيرة ذاتية كيف أن عالم الرياضيات الأمريكي:

• ظل يواجه مواقف غريبة ومربكة إلى أن اعترف بإصابته بالفصام.

• بالإضافة إلى ذلك كان عليه أيضًا مواجهة الظروف (الطبية والعائلية) لإدارة مرضه والمضي قدمًا في إدارة حياته وعائلته، وتحقيق حلمه في أن يصبح أستاذاً في جامعة برينستون، وأخيراً الحصول على جائزة نوبل في الاقتصاد في عام 1994.

باختصار، فهو رجل استثنائي يُظهر تطور مرض ناش وأهمية التوعية بالمرض في مثل هذه الحالات.

3. الإوزة السوداء (2010)

أخرج دارين أرونوفسكي هذا الفيلم الرائع. ففيه يقتفِي السيناريو خطى راقصة باليه (التي تمثلها ناتالي بورتمان) التي تنطلق في السعي لتحقيق الكمال الفني.

ومع ذلك، في جميع حبكة الإوزة السوداء تقع أحداث تجعل المشاهد يتساءل عما يحدث بالفعل.

4. يوميات أديل. هـ Adele H. (1975)

إنه فيلم كلاسيكي. فيلم يوميات أديل هأ Journal d’Adèle H. يستند إلى حياة أديل هوغو Adèle Hugo (إحدى بنات الأديب فيكتور هوغو).

تكشف لنا الصور عن مشاكلها الجسدية والعقلية المرتبطة قبل كل شيء بطريقتها الهوسية في في عيش الحب من دون شريك يبادلها الحب. وهو الشعور التي استهلكها في النهاية.

5- أنجل Angel (1993)

تعكس هذه المسرحية التي أخرجها سيرجيو كوربوتشي الصداقة بين شاب مصاب بالفصام ومحارب قديم في حرب فيتنام. تبدأ علاقتهما عندما يلتقيان في مأوى للمشردين.

بطريقة ما يجد كل منهنا انعكاسًا في شخصية الآخر التي يتقمصانها.

6. دوني داركو (2001)

إنه أحد أكثر الأفلام روعة حتى الآن. من إخراج ريتشارد كيلي، وهو يستعرض من خلال حقائق موازية وسفر عبر الزمن قصة مراهق مصاب بالفصام والسير أثناء النوم.

بفضل فرانك، وهو شخصية غريبة متنكرة في زي أرنب يتم إنقاذ دوني من الموت وهكذا ينشأ عالم ظل (المماس)، وهو الواقع الذي لا ينبغي أن يحدث. ومع ذلك يحذره فرانك من أنه في غضون 28 يومًا ستحدث نهاية العالم، ما جعل دوني يحاول منع حدوث ذلك، لذلك يحاول إعادة الزمن إلى الوراء للتخلص من بعض الأحداث المأساوية. السؤال هو: هل هي أحداث حقيقية أم لا؟

7.KPax (2001)

يروي K-Pax حياة بروت، وهو رجل مجهول يدّعي أنه قادم من كوكب بعيد (K-Pax) يريد العودة إليه في وقت ما. وقد ثبت أن المعلومات التي قدمها عن هذا الكوكب صحيحة، على الرغم من أنها ليست معروفة إلا من عدد قليل من علماء الفيزياء الفلكية. ومع ذلك فهذا لا يعني أنه لا يعاني من مرض عقلي.

تم إدخال بروت إلى مستشفى للأمراض العقلية بسبب معتقداته الهوسية وقد أحدث ثورة في حياة بقية الأشخاص في المركز الصحي، بالإضافة إلى رؤية طبيبه النفسي للحياة. يكشف الفيلم تدريجياً قصة بروت والأسباب التي جعلت عقله يخلق قصة موازية لحمايته مما حدث في 27 نيسان/أبريل.

لا شك أن K-Pax فيلم يجعلنا نفكر ويكسر العديد من الأساطير حول المرض العقلي.

في ما يخص الشخصيات من الصعب جدًا التمييز بين ما هو حقيقي وما هو غير حقيقي. إنها قصص تتيح الحصول على نظرة ثاقبة حول الصعوبات التي يواجهها الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب النفسي.

يوجد في جميع القصص عنصر من عناصر الخيال، ولكن هناك أيضًا علاقة صادقة مع الواقع المعقد الذي يظطرون لمواجهته كل يوم.