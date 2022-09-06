المهرجان الدولي لفيلم المرأة في سلا يحتفي بالسينما الأفريقية

يحتفي المهرجان الدولي لفيلم المرأة بمدينة سلا (قرب العاصمة الرباط)، في دورته الـ15 من 26 أيلول/سبتمبر الجاري إلى الأول تشرين الأول/أكتوبر المقبل بالسينما الأفريقية، كما يستضيف المهرجان السنغال كضيف شرف.

وذكر بيان للمهرجان، الثلاثاء، أنه في إطار الاحتفاء بالرباط ”عاصمة الثقافة الأفريقية“، ينظم المهرجان تكريما للصور والأصوات النسوية الأفريقية من خلال ”بانوراما سينما جنوب الصحراء“ تضم 8 أفلام تمثل 7 دول بالإضافة إلى المغرب، أنتجتها نساء وتناولت مسألة المرأة والنوع.

ووفق المصدر ذاته، فإن الأمر يتعلق بأفلام ”أناتو“ لفاطمة علي بوبكدي، المغرب (2021)، و“على خطى مهاجر“ لدلفين يربانجا، بوركينا فاسو (2021)، و“زيندر“ لعائشة ماكي، (إنتاج مشترك بين النيجر، فرنسا وألمانيا، 2021)، و“الأفريقي الذي يريد الطيران“ لسامانثا بيفو (الغابون، 2015).

كما يتعلق بأفلام ”الغرفة رقم 1″ لليلى ثيام (جمهورية أفريقيا الوسطى، 2017)، و“عند كوافير جولي“ لروزين مباكم (الكاميرون، 2018)، و“سيما“ لماتشيري إكوا، (جمهورية الكونغو الديمقراطية، 2019)، و“امرأة واحدة، مصير واحد“ لحنيفة علي عمر(تشاد، 2020).

وقال المهرجان إن اختيار السنغال ضيف شرف لهذه الدورة يأتي احتفالا بـ“الرباط عاصمة الثقافة الأفريقية“، وباعتبار السنغال من الدول الرائدة في مجال السينما ومبادرات الترويج لها.

في هذا الصدد، سيتم عرض أربعة أفلام طويلة تجمع ما بين الروائي والوثائقي، لمخرجات ومخرجين تناولوا من خلال أعمالهم قضية المرأة وأثرها على المجتمع السنغالي.

وهذه الأفلام كل من ”أتلانتيك“ لماتي ديوب، 2019 (فيلم الافتتاح)، و“الكونغو، طبيب لإنقاذ النساء“ لانجيل ديابانج (2014)، و“الوقت في صالحنا“ لكاتي لينا ندياي (2019)، و“تحت السماء المرصعة بالنجوم“ لديانا جاي (2013).

وحسب المصدر ذاته، سيتم في إطار هذا المهرجان تكريم السينما السنغالية، على كل ما تشاركه مع السينما المغربية من خلال الاحتفال بـ ”الرباط عاصمة السينما الأفريقية“، بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية.

من جهة أخرى، ستشهد فعاليات المهرجان تنظيم لقاء مفتوح حول السينما الأفريقية، وعرض شهادة كاثرين رويل، الكاتبة والمنتجة والصحفية والمتخصصة في السينما الأفريقية، إلى جانب نقاش حول كتاب ”50 عاما من السينما في أفريقيا تفرد وتنوع“.

وحسب المصدر ذاته، فإن هذه الدورة تراهن على أن تشكل فرصة لتأمل تجربة المرأة السينمائية الأفريقية.