قائمة أفضل 100 فيلم كوميدي تثير الجدل في مصر

أثارت قائمة أفضل 100 فيلم كوميدي في تاريخ السينما المصرية، التي أعلنها مهرجان الإسكندرية السينمائي بالتعاون مع اتحاد النقاد المصريين، بعد استفتاء شارك به 32 ناقدا سينمائيا، جدلا واسعا في مصر، بسبب ما وصفه ناشطون ”تجاهلها العديد من الأفلام الكوميدية المميزة، فضلا عن تجاهلها لفنانين كبار مثل محمد صبحي“، على حد قولهم.

وتصدر القائمة التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر صحافي مساء الأربعاء الماضي، الفنان عادل إمام كأفضل ممثل كوميدي، وفيلم إشاعة حب للفنان عمر الشريف والفنانة سعاد حسني كأفضل فيلم كوميدي.

وانتقد العديد من الجمهور والنقاد القائمة، بسبب وجود الكثير من الأفلام التي لا تنتمي للكوميديا في الأصل، مثل ”بين السما والأرض“، كما أن القائمة تخلو من العديد من رموز الكوميديا في مصر مثل الراحلة زينات صدقي.

وقال الناقد الفني طارق الشناوي إن القائمة عليها العديد من علامات الاستفهام، ولم يخرج أحد من النقاد الذين شاركوا في الاستفتاء لتوضيح على أي أساس تم اختيار هذه الأعمال، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يعلنوا قريبا عن تلك المعايير.

وأضاف الشناوي في تصريح لـ ”إرم نيوز“: ”النقطة التي أثارت جدلا أكثر هي خلو القائمة من الفنان محمد صبحي، وأنا أرى أنها ليست أزمة، خاصة وأن الموهبة الأولى له ليست في السينما، وإنما في المسرح، بمعنى أنه كممثل سينمائي لا أستطيع أن أضعه في مصاف كبار ممثلي السينما بسبب أن أعماله في السينما ليست بقوة أعماله المسرحية، كما أنه تميز بالتليفزيون بسبب أنه قريب من المسرح، لكنه ليس لديه نعومة في التعامل مع الكاميرا السينمائية، مشيرا إلى أن عدم وجود صبحي في القائمة ليس أزمة“.

وأعرب الناقد المصري أحمد سعد الدين عن تعجبه من ضم القائمة بعض الأفلام التي لا تنتمي للكوميديا، مثل فيلم ”انتبهوا أيها السادة“، الذي احتل المركز 82 في القائمة، كما أنه لم يجد فيلما واحدا للمخرج عباس كامل الذي قدم العديد من الأعمال الكوميدية.

وأضاف أحمد سعد الدين في تصريحات لـ ”إرم نيوز“: ”من النقاط السلبية أيضا في القائمة أنها تعكس رأي النقاد المشاركين فيها فقط، وهم 32 ناقدا، لذا من الممكن أن يكون هناك عدم توفيق في اختيار بعض الأعمال وترك الأخرى، ولكن في المجمل فإن معظم الأعمال التي تم اختيارها جيدة، وتستحق التواجد في القائمة“.

وأشار سعد الدين أن ما أسعده حقا هو وجود أفلام لنجوم الكوميديا الجدد شيكو وهشام ماجد وهي ”قلب أمه“ و ”الحرب العالمية الثالثة“، مما يشير إلى التطور الزمني في الكوميديا.

وعلقت الناقدة ماجدة خير الله على القائمة قائلة: ”من الأشياء العجيبة خلو القائمة من نجمات قدمن أعمالا كوميدية كثيرة وتميزن بها، مثل الفنانة زينات صدقي، في الوقت الذي ضمت القائمة الفنانة ميرفت أمين التي لا تعتبر ممثلة كوميدية أصلا“.

وأشارت خير الله في تصريحات لـ ”إرم نيوز“ إلى أن اختيار عادل إمام كأفضل ممثل كوميدي في تاريخ السينما هو اختيار موفق، فلقد قدم العديد من الأعمال الكوميدية وتميز بها وحقق نجاحا كبيرا من خلالها.

ورأت ماجدة خير الله أن الخطأ وارد في أي استفتاء، لأنهم في النهاية بشر، على حد وصفها.