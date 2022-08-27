مسلسل "آل التنين" يتناول غريزة الإنسان نحو الجنون والعظمة والنزاع السلطوي

يقدم المؤلف والمخرج الأمريكي، جورج مارتن، في المسلسل الدرامي الخيالي الأمريكي house of dragon، أحداثًا جديدة عن صراع العروش في الحقب الزمنية الماضية، ويجسد بداية نهاية عائلة تارجارين، خلال الحرب الأهلية في العصور الوسطى، والمعروفة برقصة التنين، وبدا الصراع الملحمي في أوجه خلال أحداث امتدت لعشر حلقات أصدرتها شبكة HBO في أغسطس 2022، وسط إقبال جماهيري كبير.

وتدور أحداث المسلسل حول طبيعة الإنسان في العصور القديمة، عبر خيال خالص للكاتب، مستندًا لرواية الجليد والنار والدم، ويتم خلطه بما ورد من وثائق حول الإنسان في العصور الوسطى، مبينًا طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة، وسبل تمكين كل منهما في الأرض، وعلاقة الإنسان بشكل عام مع الطبيعة من حوله، بما فيها التنينات والزواحف، والحيوانات التي لربما انقرضت عن كوكبنا في العصر الحالي، كما تظهر الأحداث تفضيل العائلة الملكية لحكم الرجال عن النساء.

ويركز العرض على عائلة تارجارين التي حكمت مملكة ويستروس في الماضي، ويسلط السيناريو الضوء على صراعات العائلة على الحكم والسيطرة في المملكة، كما يتم الاهتمام بإظهار رقصة التنانين، والصفات المتعلقة بقوتها وسيطرتها وتهديدها للإنسان في الماضي، مثلما يستعرض المسلسل الصراع بين التنانين ذاتها، الذي أودى باتجاه خطر الانقراض.

تطور العقل البشري المالي

وتكشف التفاصيل الدرامية في المسلسل عن تطورات العقل البشري، وتدرجه من أجل الوصول للنظام الرأسمالي العالمي الذي نخضع إليه الآن، من خلال العنف والصراع على السلطة، ونزعة الجنس وتخالط الأنساب، واتباع الوحشية خلال تلك الفترات.

ويتضح في ثنايا المسلسل كيفية إدارة الحياة من قبل الإنسان في الحياة البدائية، حيث يتجسد الصراع الأزلي بين الرجل المرأة للسيطرة على العالم.

اختلاف

وتعبر الأحداث والحوارات الفلسفية بين الشخصيات عن طبيعة الاختلاف الإنساني في طريقة تناول الأفكار، مبينة جانبًا من نزعة الإنسان نحو الجنون، وفكرة تعظيم الذات البشرية، وأنهما كمفهومين أو سلوكين هما وجهان لعملة واحدة، مثلما تحدث باريستان.

ويظهر المسلسل جانبًا من إشكاليات الحياة الاجتماعية في ذلك العصر، من خلال سفاح القربى الذي كان يتم بين الرجال والنساء، ويمكن البناء على ذلك من خلال التطور الفعلي للشخصيات، وأثر ذلك على عقليات المواليد من ميل للعنف والشراسة والجنون، أو لربما تكون دماء التنانين التي تسري في عروقهم هي السبب في ذلك، حيث إن العائلة بأشخاصها يدخلون صراعًا مريرًا مقصده الجنون والصراع على السلطة والشعور بالعظمة.

شخصيات غير راسخة

وفي مقارنة بين game of thrones لنفس المؤلف والمخرج، وبين ”بيت التنين“، نلاحظ أن هنالك فارقا في طبيعة الشخصيات، فهنالك تمكن مارتن من صناعة شخصيات تعيش بين الناس لوقت طويل، لكن شخصيات بيت التنين لم تحقق هذا الرسوخ، رغم امتلاك المسلسل الحبكة وأدوات التعلق والسيطرة على الأعصاب، وتمكنه من تحفيز الأدرينالين في الجسد خلال المشاهدة، لكن شخصية مثل دينرس تارجرين، شهدت حضورًا طاغيًا، وأثرت لدى الجمهور عبر اللحظات العاطفية والأداء المقنع، والرسائل التي تمكنت من نسجها مع الجمهور، وكذلك جيمي لانستر، وجون سنو، وحسبما أظهرت تفاصيل الموسم الأول من بيت التنين، فإن ديمون تارغيران جسد شخصية رمادية لم تلتصق بعد بوعي الجمهور كما حدث مع أبطال صراع العروش.

إنتاج متقن

ويتميز المسلسل بالمشاهد البصرية المحاكية للعقل البشري، بما تتضمنه من أفكار وترابطات بين المكونات، فكانت بعض المشاهد تعمل مثل لوحة فنية يمكن تحليلها واستخلاص المعنى المحدد بالحقبة الزمنية التي يتناولها العرض.

كما يتم تجسيد المشاهد العنيفة بشكل لافت، دون مبالغة في الفعل وردة الفعل، وإنما تظهر التنينات بصورة مقنعة، بما يحيطها من رهبة البنيان، ورغبة الاكتشاف لدى المشاهدين.

وفي إطار تشكيل الشخصيات المجهزة للتمثيل، فإن طبيعة الثياب والباروكات والمكياج، أعطى دلالات موسعة حول طبيعة الزي التقليدي لذلك العصر.

ويظهر لافتًا في العمل تجهيز التنين كاركسيس، وهو تنين الأمير تارغيرايان، بلونه الأحمر وضخامته، وشراسته المعدة جيدًا في القتال.

ويعتبر التنين الأقوى بعد باليرون، المتمثل بالرعب الأسود.

اتصال بالحاضر

وينقل المسلسل طبيعة شكسبيرية في تحليل وعرض الأشياء ناقلًا تلك الطبيعة التي مضت من خلالها أحداث تلك المرحلة من تاريخ البشرية، والتي لا يمكن فصلها عن طبيعة الإنسان في عصرنا الحالي، فإنه المخاض الذي عبرت منه البشرية نحو طريقة تمثيل الحياة هذه اللحظة.

وتدور أحداث المسلسل في وقت يسبق أحداث مسلسل صراع العروش، عبر عدة شخصيات متنوعة لعائلة تارغيران، ذات المجد والسلطة والقوة.

ويمكن لفت الانتباه إلى انفصال الأحداث عن صراع العروش، ما يعني عدم تطلب حضور صراع العروش لفهم ”بيت التنين“، فلكل منهما حبكة وشخصيات وزمن تطوري مختلف.

والمسلسل من بطولة ميلي آلكوك، ومات سميث، وإيما دارسي، وأوليفيا كوك، وغيرهم من الأبطال.