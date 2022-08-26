تجديد عرض (هاوس أوف ذا دراجون) للموسم الثاني بعد نجاح أولى حلقاته

تقرر تجديد عرض مسلسل ”هاوس أوف ذا دراجون“ أي (دار التنين)، الذي يعد سابقًا لأحداث مسلسل ”جيم أو ثرونز“ بمعنى (صراع العروش)، الذي كان ينتظره المشاهدون بشغف، للموسم الثاني بعد أن حققت الحلقة الأولى نجاحًا هائلًا.

وتدور أحداث المسلسل الذي يستند إلى رواية (فايرأند بلود) للكاتب ”جورج آر.آر. مارتن“ في فترة زمنية أسبق بمئتي عام من الفترة التي دارت فيها أحداث ”صراع العروش“.

وقالت شبكة ”إتش.بي.أو“ إن العرض الأول، يوم الأحد، استقطب ما يقرب من 10 ملايين مشاهد على التلفزيون وخدمة البث ”إتش.بي.أو ماكس“، فيما يعد أكبر جمهور لأي مسلسل أصلي جديد في تاريخ الشبكة.

وأثبتت الحلقة الأولى نجاحها أيضًا في بريطانيا لدى النقاد والمشاهدين، حيث يجري بث المسلسل على شبكة ”سكاي أتلانتيك“، وخدمة البث ”ناو“.

وجرى بث ”لعبة العروش“ لأول مرة، في العام 2011، ليتحول إلى ظاهرة عالمية.

واختتم المسلسل الذي حصل على جوائز، في العام 2019، بنهاية أثارت انقسام الجمهور.