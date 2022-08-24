"منارات".. مهرجان تونسي يؤسس لـ "سينما الشواطئ"

يطرح مهرجان ”منارات“ الذي يمتد من 30 أغسطس/ آب الجاري إلى 2 سبتمبر/ أيلول المقبل في تونس تصورا جديدا وطريفا وجاذبا للسينما من خلال تقديم عشرات العروض السينمائية في فضاءات مفتوحة للجمهور، وتحديدا على الشواطئ.

وستكون أربعة شواطئ تونسية قبلة لعروض المهرجان الذي يعود بعد دورتين انتظمتا سنتي 2018 و2019 تحت إشراف الناشطتين في المجال السينمائي شيراز العتيري ودرة بوشوشة، وتوقف لسنتين بسبب جائحة ”كورونا“.

وقدّمت هيئة مهرجان السينما المتوسطية “منارات“، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي برنامج دورته الثالثة.

ويمثل المهرجان مناسبة لعشاق السينما في تونس للالتقاء على مدى أربعة أيّام، لا في القاعات وإنما في فضاءات جديدة للعرض، تحتضنها شواطئ حلق الوادي والزهراء (قرب تونس العاصمة) والحمامات (من محافظة نابل الساحلية) وبنزرت، بأقصى الشمال التونسي، وهي تجربة أرادت هيئة المهرجان تكريسها للاقتراب من الجمهور حيثما كان في الفضاءات العامة، حتى أن متابعة العروض ستكون مفتوحة للعموم ومجانية.

ويتضمن برنامج المهرجان 30 فيلما بين أفلام طويلة وقصيرة وأفلام روائية ووثائقية، من 10 بلدان، منها تونس ولبنان وفرنسا وإسبانيا، وستُعرض كل هذه الأفلام عبر شاشات عملاقة يتم تركيزها على الشواطئ ابتداء من الساعة التاسعة ليلاً بالتوقيت المحلي، حيث دأبت كثير من العائلات التونسية على قضاء السهرة على الشواطئ هربا من حرارة الطقس.

وإضافة إلى العروض السينمائية يتيح مهرجان ”منارات“ أيضا التكوين لعشاق السينما والراغبين التخصص في التصوير والإنتاج والإخراج السينمائي، من خلال تنظيم ”مخيمات تكوينية“ تضم ورشات وحلقات نقاش ودروسا تكوينية في شتى الاختصاصات التكوينية، يحتضنها مركز النجمة الزهراء بمدينة سيدي بوسعيد الساحرة المطلة على البحر.

ويبحث ”مخيم منارات“ مستقبل السينما، ومـن هــذا المنطلق سيتمّ اختيار 10 مخرجين حديثي التخرّج مـن مختلـف دول المتوسـط للمشاركة في عـروض أفلام قصيرة مطروحـة للنقـاش؛ بهـدف دفع المخرجين الشبان لبلوغ الاحتراف، وفق ما أكدته هيئة المهرجان خلال المؤتمر الصحفي.

ويستقبل مهرجان السينما المتوسطية ”منارات“ ضيوف شرف منهم المنتجة والمخرجة الإيطالية تشينسيا بومول والمخرج ناصر خمير والصحفي جيرارد سيباج والممثلة والمنتجة اللبنانية كارول عبود والمنتجة انياس شموكر.

وتأسس مهرجان السينما المتوسطية في تونس ”منارات“ سنة 2018، ويهدف بالخصوص إلى دعم التبادل السينمائي بين ضفتيْ البحر المتوسط وإنشاء منصة مهنية تجمع مختلف الفاعلين في القطاع السينمائي بالدول المتوسطية، إضافة إلى منح عشاق الفن السابع من التونسيين فرصة للانفتاح على الفنون والإبداعات المتوسطية.