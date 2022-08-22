عالم ألفريد هيتشكوك الأنثوي.. السحر والعنف الجنسي

مشهد ألم النساء وصدماتهن ومعاناتهن في أفلام هيتشكوك لا نهاية له.

عكس ألفريد هيتشكوك الطبيعة الغامضة للمرأة كما لم يعكسها أي شخص آخر. اتبعت الكثيرُ من شخصياته الأنثوية نفسَ النمط: كنّ شقروات، مع تسريحات شعر مثالية، متطورة، غامضة وذكية. ومع ذلك كان وراء هذا التوهج أيضًا هوس، شهية محبطة لم تتجل فقط في أفلامه ولكن أيضًا في الحياة الواقعية.

لقد مرت أربعة عقود تقريبًا على وفاته، ومع ذلك فإن مجرد نطق اسم هيتشكوك يعيدنا على الفور إلى هذا العصر الذهبي للسينما الذي ما زال يسحرنا كثيرًا. قلة من المخرجين كانوا بارعين جدًا في التعامل مع السرد المرئي، وقلما كانوا يثيروننا انفعاليًا ويخيفوننا.

”حبي للسينما أعظم من أخلاقي“

كما قال فرانسوا تروفو كان ألفريد هيتشكوك وحده قادرًا على سرد قصة حب مثل جريمة قتل وجعلِها قابلة للتصديق. كان هيتشكوك وحده قادرًا على إنشاء لغة بصرية مليئة بالمعاني النفسية، لكي تضعنا في مناطق غير مستكشفة حتى تلك اللخظة.

ومع ذلك فقليل من صانعي الأفلام الذين نقلوا صورة النساء إلى تلك الحافة التي يصبح فيها الألم فجأة فنًا، وحيث يتم تجسيد الخوف والاستيلاب والصدمات بإتقان استثنائي عبر الإخراج، وبطريقة تشير أيضًا إلى ما يحدث خلف الكاميرات.

المرأة والجنس غير المباشر

كان أحد المصادر السينمائية الأكثر شهرة عند ألفريد هيتشكوك، وفقًا للتقرير الذي نشره موقع nospensees أمس السبت هو استخدامه لهذه اللقطات الرائعة. كان الأمر كما لو أن نظرة إله كانت تساعده من الأعلى، إذ فجأة يتراجع الكائن البشري ويصبح شبه ضبابي أمام لغز الحياة اليومية. مثل طريق مهجور بجوار حقل من الذرة أثناء انتظار الحافلة، أو ملعب تراقبنا فيه طيور قليلة من فوق أسلاك الكهرباء .

في هذه المشاهد يصبح الشخص فجأة هو العنصر الأكثر ضعفًا وجروحًا، شخص ينظر حوله بقلق، شخص، حتى وهو يعرف أن محيطه غير ضار فإنه يرى خطرًا مهدّدًا. هذا الشيء نفسه، وإن بدا غريبًا بالنسبة لنا هو ما اختبرته معظم الممثلات اللاتي عملن مع هيتشكوك. أوضحت تيبي هيدرين ذلك في مذكراتها: ”لقد كان ساديًا ومفترسًا جنسيًا“، كما تقول عنه في كتابها.

كان تفاني ألفريد هيتشكوك نحو المرأة الشقراء قد عُرض في أحد أفلامه المبكرة The Golden Hair (1927). في هذا الفيلم يلبي المخرج البريطاني واحدة من أكثر أمنياته حماسة: إظهار امرأة وهي تصرخ، امرأة شابة تجذب الانتباه لشعرها الذهبي. بعد سنوات يصبح هذا التفاني هاجسًا حقيقيًا عندما يبدأ العمل مع جريس كيلي.

بالفعل تكثفت معظم اندفاعاتها فجأة في داخلها. كان يرغب في النساء اللواتي يثرن ما أسماه ”الجنس غير المباشر“. نساء أنيقات ورقيقات، وفي الظاهر حساسات لكن يمكن أن نتخيلهنّ وقد تحوّلن إلى مومسات في غرفة النوم. هذا الالتباس أعطى أفلامه سحرًا أكبر، وبدوره سمح له بأن يعرض في أفلامه سلوكيات الإساءة والمضايقات التي لم يتلق بسببها أي عقاب أو نقد.

النساء والعنف

لا أحد يستطيع أن يمس ممثلاته. ما من ممثل واحد كان يستطيع الاقتراب منهن، ما لم تسمح مطالب النص بذلك. كان ألفريد هيتشكوك يدرس مسبقًا كل فستان، وكل تسريحة شعر (وحتى ظلال اللون الأشقر)، ولون الحذاء، والإيماءة والحركة بالملليمتر.

كان في يسكنُ ذهنَه نموذج عذب للمثالية الأنثوية التي كان على الجميع الممثلات التكيف معها. كانت نفس المرأة تمثل الأدوار الأكثر تعقيدًا، وهي الأدوار التي بفضلها عرفت كل من غريس كيلي وفيرا مايلز وجانيت لي وكيم نوفاك ودوريس داي وإيفا ماري سانت وبالطبع تيبي هيدرين شهرتهن السينمائية.

في العديد من أفلام ألفريد هيتشكوك نرى وكأن الكاميرا تتلذذ بمشاهدة آلام الإناث. رأينا ذلك في جسد الممثلة لي العاري أثناء طعنها في فيلم Psychose (ذهان). وقد شهدنا ذلك عندما تعرضت تيبي هيدرين للاغتصاب من قبل زوجها (شون كونري) في شهر العسل في فيلم Pas de printemps pour Marnie (لا ربيع لمارني). وشاهدنا ذلك أيضًا في أحد أكثر المشاهد شهرة في عالم السينما: عندما تعرضت تيبي هيدرين لهجوم من قبل عدد لا يحصى من الطيور المتعطشة للعنف والدم.

مشهد ألم النساء وصدماتهن ومعاناتهن في أفلام هيتشكوك لا نهاية له. نجد هؤلاء الأمهات المتلاعبات والشرّات ، المرأة التي تسرق ، المرأة التي تكذب ، من يخون ، ولدينا بالطبع هؤلاء الرجال الذين هم ضحايا مخططاتهم. على سبيل المثال ، نورمان بيتس ، الذي تعرض لغضب أوديبي الطفولي ، في ظل هذه الأم الغيورة ، أو مكسيم دي وينتر ، ضحية صدمة لأفعال زوجته ريبيكا.

مشاهد ألم النساء وصدماتهن ومعاناتهن في أفلام هيتشكوك لا نهاية لها. نجد هؤلاء الأمهات المتلاعبات والشرّيرات، والمرأة التي تسرق، والمرأة التي تكذب، والمرأة التي تخون، ورأينا بالطبع رجالا ضحايا مخططاتهن. على سبيل المثال، نورمان بيتس الذي تعرض لغضب أوديبي الطفولي، في ظل هذه الأم الغيورة، أو مكسيم دي وينتر، الضحية الذي تعرض للصدمة بسبب أفعال زوجته ريبيكا.

لا نخلو هذه المشاهد من سحر معين في نظر المتفرج، وفي نظر أي محب للسينما. نحن نعرفه جيدا. ومع ذلك فإن هذه المتعة السرية المتمثلة في التخويف وإظهار الجانب الأكثر قتامة وجروحية عند النساء قد تم عرضه أيضًا خلف الكاميرات. فما حدث على بلاتوهات تصوير الأفلام هذه لا نعرف عنه شيئًا تقريبًا. فلا نملك منها سوى شهادة تيبي هيدرين فقط.

بعد رفض ما كان روتينًا في هوليوود (ممارسة الجنس مع المخرجين والمنتجين) تعرضت هذه الأخيرة للمضايقات والاعتداءات والمراقبة والتحكم الأكثر شمولاً، وما كان أسوأ الأشياء بالنسبة لها: لقد نجح ألفريد هيتشكوك في تدمير مسيرتها الفنية. لقد بذل كل ما في وسعه حتى لا تعمل تيبي هيدرين مع أي مخرج آخر غيره، لذلك لم يأت أي منتج ليطرق بابها.

يقول البعض إن نورمان بيتس، الشخصية الخيالية، كان يمثل جوهر هيتشكوك. شخص كان عالقًا في لحظة صادمة من ماضيه، شخص شعر بأنه ضحية للنساء، من قبل تلك الشياطين الشقراء المثيرة للاهتمام والحيرة، من قبل نساء بريئات على ما يبدو ولكن دائمًا بعيدات عن متناوله، دائمًا مثاليات ولكنهن باردات كان عليه الانتقام منهن بطريقة أو بأخرى .